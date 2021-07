Le nuove puntate di Uomini e donne andranno in onda dopo la pausa estiva e Maria De Filippi ha annunciato cambiamenti. La conduttrice del dating show di Canale 5, infatti, ha rilasciato una recente intervista rivelando cosa accadrà nella nuova edizione della trasmissione. La presentatrice ha affermato che ci saranno cambiamenti nella scelta dei tronisti che parteciperanno al programma e che, a detta sua, dovranno rappresentare la vita vera lontana dai social.

Anticipazioni Uomini e Donne: le novità di Maria De Filippi

Maria De Filippi conduce da anni Uomini e Donne e, nel corso dell'ultima edizione, aveva sperimentato l'unione del trono classico con il trono over.

Per le nuove puntate, invece, sembrerebbero esserci dei cambiamenti che riguarderanno i ragazzi giovani che proveranno a cercare l'amore nella trasmissione di Canale 5. Infatti, in una recente intervista per il settimanale Oggi, Maria ha spiegato di volere tronisti che rappresentino la vita reale, dichiarando: ''Cerco un tronista che fa l'elettricista sui tetti''.

Uomini e Donne, i tronisti della nuova edizione: le parole di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha inoltre spiegato di volere effettuare cambiamenti al trono classico di Uomini e Donne, confidando: ''Non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un cliché. Per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera''.

Anche nell'ultima edizione andata in onda su Canale 5 la conduttrice aveva già apportato modifiche nella scelta dei tronisti, scegliendo Samantha Curcio, una single curvy.

I possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne

La ex tronista Samantha Curcio è stata nei giorni scorsi al centro dei Gossip in rete per via di uno scatto del suo fidanzato Alessio Cennicola, in un locale, molto vicino ad una ragazza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La coppia, dopo poche settimane di fidanzamento potrebbe essersi allontanata. Per quanto riguarda i nuovi tronisti, non è chiaro se Maria De Filippi faccia sedere sul trono qualche non scelta dell'ultima edizione di Uomini e Donne, come Carolina Ronca, che non è riuscita a conquistare il cuore di Giacomo, che ha preferito lasciare la trasmissione con Martina Grado.

Fra i rumor circolati negli ultimi giorni, si è parlato anche della possibilità di dare una chance a Matteo Ranieri, corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni, con la quale la storia d'amore è naufragata dopo poche settimane. Il single ligure potrebbe rappresentare la vita vera desiderata da Maria De Filippi, infatti, nonostante la popolarità ottenuta grazie al dating show, Matteo ha continuato a fare il suo lavoro mantenendo i piedi ben saldi per terra. Non resta che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne per scoprire chi saranno i nuovi tronisti.