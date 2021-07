Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo sono finiti al centro del Gossip, per via della loro storia d'amore. I due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista si sono fidanzati dopo aver visto naufragare il matrimonio con l'anima gemella che avevano conosciuto in trasmissione. La relazione della coppia, che aveva partecipato a due edizioni diverse del reality, è venuta alla luce grazie ad un post Instagram di Giorgia, che ha annunciato il fidanzamento con Fabio.

Giorgia e Fabio, ex concorrenti di Matrimonio a prima vista, sono una coppia

Nella giornata di domenica 25 luglio è arrivato un annuncio inaspettato sui social.

Giorgia Pantini, ex concorrente della quinta edizione del reality show, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in compagnia di Fabio Peronespolo, concorrente della stagione successiva. La coppia è uscita allo scoperto, annunciando il fidanzamento. Dopo la fine delle rispettive nozze con altri protagonisti del reality, Giorgia ha scritto un post sul suo account social, per fare gli auguri di buon compleanno al compagno e rivelando la notizia: ''Avrei potuto scegliere una foto più 'composta' o 'misurata' ma questa credo ci rappresenti.. 'esuberante” e 'vivace' come noi!".

Giorgia e Fabio concorrenti in diverse edizioni di Matrimonio a prima vista

Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo avevano partecipato ad edizioni diverse del programma e qualcosa è andato storto nelle relazioni con i rispettivi coniugi.

Il format del reality prevede che sei concorrenti, sconosciuti, formino tre coppie e si conoscano soltanto il giorno delle nozze. Pantini, durante il programma, aveva sposato Luca Cantiano e, alla fine del percorso nello show, avevano deciso di rimanere marito e moglie. Qualcosa, però, nel corso del matrimonio, era andato storto e Giorgia e Luca avevano divorziato.

Fabio si era sposato con Clara a Matrimonio a prima vista, ma ora sta con Giorgia

Fabio Peronespolo aveva conosciuto Clara Campagnola durante la sesta edizione della trasmissione e, anche lui, alla fine del reality, aveva scelto di restare insieme a sua moglie. Dopo poco tempo, però, la coppia aveva deciso di separarsi. Inaspettatamente, dopo la fine delle rispettive storie d'amore, Giorgia e Fabio si sono innamorati e si sono fidanzati.

Forse le scelte degli esperti della trasmissione non sono state azzeccate al momento, ma il reality ha fatto comunque nascere una storia d'amore. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo ci saranno i fiori d'arancio e se il loro rapporto sarà più duraturo di quello nato in televisione con gli ex.