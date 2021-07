I nuovi palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021-2022 prenderanno il via il prossimo mese di settembre. Tante le novità che saranno in onda, in primis su Canale 5 dove troveranno spazio anche dei programmi che ormai sono diventati dei veri e proprio cult del palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. In questa nuova programmazione ci sarà spazio per la soap Love is in the air, con protagonista la coppia composta da Eda e Serkan ma anche per un debutto anticipato di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Cambio programmazione per Love is in the air: palinsesti Mediaset 2021-2022

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, nel palinsesto di Canale 5 per la stagione tv 2021-2022 troverà spazio la messa in onda di Love is in the air, la serie turca che ha debuttato questa estate nel pomeriggio della rete ammiraglia e che proseguirà anche in autnno.

Tuttavia, a differenza dell'attuale programmazione, cambierà l'orario di messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta su Canale 5.

Dal prossimo settembre, infatti, la fascia del primo pomeriggio tornerà nelle mani di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, in onda come sempre dalle 14:45 circa.

Di conseguenza, per la serie turca l'orario di messa in onda non sarà più quello delle 15:35 ma slitterà alle ore 16:30 circa, subito dopo l'appuntamento con il daytime del GF Vip 6 al quale, successivamente, si aggiungerà anche la striscia quotidiana di Amici 21.

Amici 21 anticipa il debutto su Canale 5

Una novità importante, infatti, riguarderà proprio la programmazione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Quest'anno, infatti, il debutto di Amici 21 avverrà in anticipo rispetto alla programmazione degli anni precedenti (quando il programma debuttava in tv a metà novembre).

Per questa ventunesima edizione, Maria De Filippi e la sua squadra di autori vogliono sfruttare la scia di grande successo ottenuta dalla ventesima stagione, che ha ottenuto ascolti record in prime time, e debuttare in anticipo con Amici 21.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il talent show, infatti, potrebbe riaprire i battenti tra la fine di settembre e le prime settimane di ottobre, come sempre al sabato pomeriggio.

Ilary Blasi al timone di Star in the Star: anticipazioni palinsesti Mediaset

In prime time, invece, ci sarà il debutto di un nuovo talent show che sarà affidato ad Ilary Blasi. Trattasi di Star in the Star, un programma che vedrà al centro della scena dei personaggi famosi (ignoti) impegnati in una gara a base di imitazioni.

Sempre in prime time, ci sarà spazio per il ritorno in tre puntate dello show comico Zelig condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio e per uno show in due serate dedicato alla carriera di Iva Zanicchi.