Presentati i palinsesti Mediaset per la stagione autunnale 2021. Poche novità in daytime, dove tutto resterà pressoché invariato, fatta eccezione per qualche piccola modifica e new entry. Al pomeriggio, su Canale 5, è confermata la presenza di Maria De Filippi e Barbara D'Urso in daytime così come quella di Gerry Scotti e proseguirà anche la soap opera turca Love is in the air, seppur in un orario diverso.

La programmazione daytime di Canale 5 per l'autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Canale 5 per il daytime della stagione 2021, rivelano che la giornata comincerà con l'informazione di Mattino 5.

Il talk show targato VideoNews, continuerà ad essere condotto dalla coppia composta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, reduci da una stagione molto fortunata dal punto di vista auditel, con ascolti in netta crescita rispetto al passato.

A seguire, alle 11:00, torneranno ad aprirsi le porte del tribunale di Forum, il più longevo in assoluto della televisione italiana. Al timone della nuova edizione ci sarà ancora Barbara Palombelli, che nel pomeriggio condurrà anche Lo sportello di Forum, in onda su Rete 4.

Per quanto riguarda, invece, la fascia del pomeriggio di Canale 5, nei palinsesti del prossimo autunno 2021, è confermata la presenza delle due soap opera Beautiful e Una Vita, in onda come sempre nella fascia oraria che va dalle 13:40 alle 14:45 circa.

Il ritorno di Uomini e donne, slitta Love is in the air

A seguire, ci sarà il ritorno di Uomini e donne: il dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà a presidiare la fascia del primo pomeriggio, con le nuove vicende dei tronisti, delle dame e dei cavalieri che popolano lo studio della trasmissione di successo Mediaset.

Subito dopo U&D, ci sarà spazio per la striscia del daytime di Grande Fratello Vip 6, in programma dalle 16:10 alle 16:20 circa.

Al termine del reality show, ci sarà Love is in the air: la serie turca con protagonisti Eda e Serkan proseguirà anche nella programmazione autunnale di Canale 5, con un episodio al giorno in programma dal lunedì al venerdì.

Tuttavia, cambierà l'orario di messa in onda, dato che l'inizio della soap, da settembre, slitterà di circa un'ora.

Pomeriggio 5 ridotto nei palinsesti Mediaset dell'autunno 2021

Dopo Love is in the air, dovrebbero andare in onda le puntate di Brave and Beautiful e a seguire partirà Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, ma in una veste del tutto rinnovata.

La trasmissione della d'Urso sarà trasmessa in forma ridotta e prenderà il via alle 18 circa, concentrandosi solo su temi di attualità e cronaca. In preserale, invece, è confermato il ritorno di Gerry Scotti al timone del game show Caduta Libera.