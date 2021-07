Le anticipazioni sui palinsesti Rai per la stagione tv 2021/2022 rivelano che saranno un bel po' i programmi che torneranno in onda nel daytime della rete ammiraglia.

Tra questi va segnalata la soap opera Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione di messa in onda, ma anche alcuni programmi storici della televisione di Stato, come nel caso di Domenica In, condotto da Mara Venier e La Vita in diretta, che sarà condotta per il terzo anno di seguito da Alberto Matano.

Il Paradiso delle signore 6 torna al vecchio orario: anticipazioni palinsesti Rai 2021/2022

Nel dettaglio, per la prossima stagione televisiva 2021/2022, è confermato il ritorno de Il Paradiso delle signore 6, la soap opera dei record che quest'anno ha registrato dei record di ascolti, con picchi superiori al 20%.

Dati che hanno spinto i vertici Rai a confermare la serie, non solo con la sesta stagione ma anche con la settima, che è stata già messa in cantiere e programmata per la prossima stagione televisiva.

A partire da settembre 2021, la soap Il Paradiso delle signore ritornerà in onda nuovamente al suo vecchio orario. Contrariamente a quanto sta accadendo questa estate, con le repliche della quarta stagione, la serie ritornerà in onda alle ore 15:55 e questa sarà la collocazione ufficiale in palinsesto per tutta la nuova stagione televisiva.

Nei mesi scorsi si era parlato anche di eventuali puntate serali della soap ma, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti, queste voci non hanno trovato conferma da parte del direttore della rete ammiraglia.

Alberto Matano e Mara Venier confermati su Rai 1

E poi ancora le anticipazioni sui palinsesti della stagione tv 2021/2022 rivelano che in daytime ci sarà anche il ritorno de La Vita in diretta, lo storico talk show feriale che racconta l'attualità e la cronaca del nostro Paese.

Dopo gli ottimi ascolti della passata edizione, con una media superiore al 18% e costantemente sopra gli ascolti di Pomeriggio 5, è stato riconfermato nuovamente Alberto Matano che tornerà al timone del programma per il terzo anno consecutivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel fine settimana, invece, è confermato l'appuntamento di successo con Domenica In, il talk show domenicale condotto da Mara Venier che tornerà nella fascia oraria che va dalle 14 alle 17 circa.

Nel weekend tornano Fialdini e Bianchetti: anticipazioni palinsesti Rai

A seguire, poi, sempre per tutta la durata della stagione tv 2021/2022 tornerà anche Francesca Fialdini al timone del talk show Da Noi a ruota libera.

Nel daytime del weekend di Rai 1 ci sarà spazio anche per il ritorno di Uno Mattina in famiglia, la trasmissione in onda il sabato e la domenica mattina, condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta.

Lorena Bianchetti, invece, tornerà al timone di A sua immagine che, al sabato pomeriggio, cambierà orario e sarà trasmessa alle ore 18.