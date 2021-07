Un modo quindi, per coinvolgere ancora di più in maniera diretta il pubblico da casa che segue la trasmissione e che nel corso di questi anni, ha premiato il ritorno di Mara Venier a Domenica In, regalando alla trasmissione risultati auditel strepitosi nel daytime festivo.

I nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2021 prevedono delle novità importanti legate al daytime ma anche alla prima serata. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà la riconferma di diverse trasmissioni che ormai sono entrate nel cuore di milioni di spettatori come nel caso di Domenica In ma anche Il Paradiso delle signore. In prime time, invece, ci sarà il ritorno di diversi volti noti tra cui Stefano De Martino , che continuerà ad essere un volto di punta della seconda rete Rai.

