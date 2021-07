I palinsesti Rai per la stagione tv autunnale 2021 prevedono lo sbarco di Alessandro Cattelan nella prestigiosa fascia del sabato sera. Alla presentazione ufficiale della programmazione televisiva del prossimo anno, è stato annunciato che l'ex padrona di casa di X Factor, sarà uno dei volti di punta della rete ammiraglia con un nuovo show dal titolo "Da Grande", già molto atteso dal pubblico. Tuttavia, il varietà di Cattelan potrebbe subire dei cambi di programmazione e rinunciare alla messa in onda di sabato sera, per evitare lo scontro diretto con lo show Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez.

Alessandro Cattelan sbarca in Rai: anticipazioni palinsesti Rai autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2021 prevedono che Alessandro Cattelan sia l'apripista del sabato sera televisivo con un nuovo show in due serate, previste per il 18 e 25 settembre.

A seguire, poi, ci sarà spazio per altre due serate evento condotte da Amadeus e dedicate alla musica degli anni '60, '70 e '80 (in onda dall'Arena di Verona) e da metà ottobre la linea passerà nelle mani di Milly Carlucci, che tornerà di nuovo al timone del suo show Ballando con le stelle, giunto alla quindicesima edizione di messa in onda.

A rischio il debutto di Cattelan nel sabato sera di Rai 1

In queste ore, sulle pagine di TvBlog, è stato annunciato che il debutto ufficiale di Tu si que vales, lo show di punta del sabato sera autunnale di Canale 5, prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez, è fissato per il prossimo sabato 18 settembre.

È questa la serata in cui è previsto anche il debutto dello show di Cattelan che, a questo punto, potrebbe essere a rischio cancellazione dal sabato sera.

Non si esclude, infatti, che la Rai possa scegliere di preservare Cattelan dalla difficile prima serata del sabato contro l'esordio del programma Mediaset che lo scorso anno ha totalizzato una media complessiva superiore al 26% di share con circa cinque milioni di fedelissimi spettatori.

Tale e Quale Show, debutto fissato al 17 settembre 2021

Del resto, in un primo momento, lo show di Cattelan era stato annunciato di mercoledì sera e a questo punto non si esclude che si possa tornare alla collocazione originaria, per evitare una sfida troppo ardua con lo show Mediaset che in un primo momento pare dovesse debuttare il 25 settembre.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, è confermata la data d'esordio della nuova edizione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Il varietà dedicato alle imitazioni Vip andrà in onda a partire dal prossimo venerdì 17 settembre, sempre in prime time su Rai 1.