Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 26 luglio – 1 agosto 2021? Ariane ha poco tempo per nascondere le prove e tentare di farla franca. Selina sta per smascherarla e anche la sua relazione con Erik è a rischio. Il piano della perfida biondina sta per mettere in discussione il rapporto tra Rosalie e Michael a causa di un equivoco capace di scatenare una crisi di gelosia non indifferente. Amore nell'aria, invece, per Florian e Maja: arriva il primo dolcissimo bacio.

Tempesta d'amore anticipazioni settimana 26 luglio-1 agosto 2021

Nelle prossime puntate della soap in onda su Rete 4, Erik dovrà agire in fretta prima che Michael mandi la cipria che ha quasi ucciso Selina in laboratorio. Con una mossa felina, prende la polvere avvelenata e la sostituisce con un'altra intonsa. Ma ecco che Rosalie arriva all'improvviso, facendo sobbalzare Erik. Non sapendo come sbarazzarsi della cipria, la nasconde tra le pieghe del divano. Rosalie, trovandola per caso poco dopo, si convince che il bel medico abbia una relazione con un'altra donna. Florian, nel frattempo, si dispiace quando sente Maja parlare con l'ex fidanzato al telefono. Mal interpretando la situazione, si convince di non avere alcuna speranza di conquistarla.

Selina sta per smascherare Ariane ed Erik

Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate dal 26 al 31 luglio, in onda su Rete 4, svelano che Andrè proseguirà con la sua messinscena. Convinto di ingannare Werner, finge di aver recuperato i ricordi. Qualcosa però, non va nel verso giusto. Attenzione agli sviluppi della storyline che riguarda il losco piano di Ariane.

Selina, con l'intenzione di parlare alla sia amica, la raggiunge a casa. Ariane è a letto con Erik e sente dei passi. E' arrivato il momento della verità?

Maja e Florian si baciano, anticipazioni Tempesta d'amore

Finalmente una svolta romantica nella soap. Maja ha cercato in tutti i modi di reprimere i suoi sentimenti per Florian, ma forse non è più il caso.

Il giovane deve arredare il suo magazzino di caccia e Maja si offre per aiutarlo. Purtroppo, per una banale distrazione, Florian lascia aperto il cancellino del recinto di Napoleone, che scappa. Maja è molto preoccupata per la sorte dell'animaletto e così si arrabbia con Florian, accusandolo di essere stato poco responsabile.

Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d'amore, Florian non riuscirà più a stare distante da Maja. Sarà proprio durante l'ennesimo litigio per la fuga di Napoleone che i due si baceranno. E' nata una nuova coppia? Mai essere troppo ottimisti, l'ombra dell'ex di Maja continuerà a tormentare l'insicuro Florian.