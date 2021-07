Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore , Rosalie avrà paura che il suo inganno ai danni di Andrè possa venire alla luce, ora che è tornato. Per paura di peggiorare le cose, confessa di sua spontanea volontà a Michael di aver falsificato la cartolina dello chef per ottenere il denaro che le serviva. La reazione del medico non sarà per niente buona.

Maja è molto attratta da Florian, ma lo nega a se stessa. Deve però ammettere la realtà dei fatti quando vede con i suoi occhi uno scatto in cui appare felice e sorridente accanto al ragazzo. C'è un'altra questione che angustia la giovane: la relazione tra sua madre e Christoph. Saalfeld non ha intenzione di rinunciare al suo amore e organizza per Selina una serata romantica.

