Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un immaginario albergo situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'11 al 17 luglio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate principalmente sul ritorno inaspettato di Andrè in hotel, sulla sua amnesia, sulle malefatte di Rosalie e sull'amore non corrisposto di Max, e sui sentimenti che Maja prova per Florian.

Robert discute col padre

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Robert annuncerà di voler assumere un nuovo cuoco al Furstenhof, ma Werner si rifiuterà perché convinto che molto presto potrebbe tornare Andrè. Certo che il fratello sia ancora vivo, l'albergatore informerà Robert di averlo visto al lago ma quest'ultimo non gli crederà. Il giorno seguente, Andrè riapparirà improvvisamente al Furstenhof, lasciando tutti senza parole. Dopo un primo incontro con Werner, i Saalfeld si renderanno conto che lo chef ha perso la memoria e non ricorda nulla della sua vita passata.

Werner e Robert cercheranno di stimolare la memoria di Konopke, scoprendo che gli unici ricordi che ha sono quelli legati alla sua adolescenza trascorsa con Cornelia.

Più tardi, lo chef origlierà per caso una discussione in cui il fratello ed Alfons parlano di tutti i crimini che lui ha commesso in passato, rimanendone sconvolto. Scosso e abbattuto per ciò che ha sentito, l'uomo si chiuderà nella propria stanza, decidendo di non voler più ricordare nulla del suo passato. Nel tentativo di aiutarlo, Leentje chiederà ad Alfons di entrare nell'abitazione del cuoco dalla finestra per convincerlo ad aprire la porta.

Rosalie si scusa con Andrè

Michael scoprirà che è stata Rosalie a falsificare la cartolina di Andrè per ottenere il denaro che era destinato alla nuova cucina di quest'ultimo. Inorridito, il medico chiederà alla Engel di scusarsi con Andrè, confessandogli le sue malefatte. Dopo averlo fatto, lo chef accetterà le sue scuse, rinunciando ufficialmente al caffè Liebling.

Max si convincerà che Jil sia disposta a lasciare il marito per stare con lui. Poco dopo, le convinzioni del ragazzo inizieranno a vacillare quando il marito della sua amata si presenterà al Furstenhof, convincendola ad andarsene con lui. Dopo aver sviluppato una foto in cui è ritratta insieme a Florian, Maja deciderà di non mostrarla a nessuno per non far capire a tutti che è innamorata di lui. Più tardi, la ragazza sarà incaricata di organizzare una serata romantica in una baita per Cristoph e Seline.