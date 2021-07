Mercoledì 30 giugno ha preso il via la nuova attesissima edizione di Temptation Island. Il programma è condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia. La prima puntata ha tenuto incollati davanti allo schermo più di tre milioni di telespettatori registrando il 21% di share. In Sardegna già sono volate scintille e dalle anticipazioni riportate sul web riguardo il secondo appuntamento che andrà in onda in onda il prossimo lunedì 5 luglio, pare che questa volta a volare saranno addirittura le sedie. Protagonisti saranno soprattutto Valentina e Tommaso, coppia che sin da subito sta facendo discutere per via della differenza d'età (40 anni lei, 21 lui) e per l'eccessiva gelosia del ragazzo.

Tradimento in vista a L'is Morus Relais

Leggendo gli spoiler su Temptation Island, si scopre che Valentina verrà chiamata urgentemente nel Pinnettu. Sarà lo stesso Filippo Bisciglia a recarsi a sorpresa nel villaggio delle ragazze per dare questa comunicazione alla donna. Il conduttore le dirà che deve vedere delle immagini importanti per cui non è possibile aspettare il falò. Dalle anticipazioni, pare che ci sia già stato un tradimento. Il suo fidanzato Tommaso si sarebbe appartato di notte sotto le coperte con una tentatrice. Una scoperta che avrebbe lasciato la quarantenne senza parole, soprattutto conoscendo quanto il suo ragazzo sia possessivo e geloso nei suoi confronti.

Tommaso e Valentina già in crisi nel corso della seconda puntata

Sempre dalle anticipazioni circolanti in questi giorni sul web, si vocifera di una possibile squalifica in tempi record di una delle coppie che ha deciso di mettere alla prova i suoi sentimenti. Pare che addirittura nel villaggio sia successo il caos. Una vera e propria scenata di gelosia, uno scatto d'ira da parte di uno dei fidanzati.

Addirittura, sarebbero volate in aria sedie. Il fidanzato poi avrebbe tentato di scavalcare le barriere che separano i fidanzati dalle loro compagne. Un gesto che, sempre stando agli spoiler, ha costretto la redazione del programma a prendere dei seri provvedimenti, per grave violazione del regolamento. La coppia dunque sarebbe stata squalificata e avrebbe già lasciato la Sardegna.

Che si tratti proprio di Valentina e Tommaso? Non resta che aspettare la prossima puntata per scoprirlo. I fan del programma hanno pensato potesse trattarsi di loro, vista l'eccessiva gelosia e possessività che Tommaso ha esternato già nel corso del primo appuntamento con Temptation Island. Alcune sue affermazioni fatte nei confronti di Valentina hanno colpito non solo i telespettatori, ma anche personaggi vip tra cui, Guendalina Tavassi e la cantante Elettra Lamborghini.