La coppia di Temptation Island formata da Federico Rasa e Floriana Angelica è finita al centro del clamore mediatico: in attesa di capire se la fidanzata accetterà o meno un nuovo confronto con l'ex fidanzato, la single Vincenza Botti ha rilasciato un'intervista. Scendendo nel dettaglio, la tentatrice ha confidato che, in una chiacchierata serale il 34enne, le avrebbe rivelato di non avere avuto il coraggio di lasciare la sua fidanzata.

Il retroscena

Intervistata da Fanpage.it Vincenza Botti ha ammesso di essere interessata a Federico Rasa. La giovane non ha nascosto che le farebbe piacere sentire il 34enne di Palermo anche lontano dai riflettori.

Inoltre, la diretta interessata ha spiegato che per lei è un segno del destino il fatto che al primo incontro avvenuto all'Is Morus Realais Rasa abbia indossato una camicia rosa, ovvero il suo colore preferito.

Durante la quarta puntata del docu-reality Floriana ha deciso di richiedere un falò di confronto immediato, ma Federico ha rifiutato per ben due volte. Successivamente, Rasa ha chiesto di avere un incontro con la fidanzata. In attesa di capire se la giovane siciliana tornerà o meno sui suoi passi, la single ha rivelato alcune confidenze ricevute dal 34enne. Scendendo nel dettaglio, Vincenza ha raccontato che durante una chiacchierata serale avvenuta in piscina, Federico le avrebbe detto di non avere avuto il coraggio di lasciare la sua compagna.

Il motivo? Federico non amerebbe far soffrire le persone che gli stanno intorno. Ma non solo, il giovane avrebbe anche confidato alla single di non essere più felice al fianco di Floriana Angelica.

Il commento su Floriana

I retroscena forniti da Vincenza Botti non sono finiti. La single infatti, ha confidato che Federico le avrebbe anche detto che, quando manca il sentimento in una relazione, è inutile continuare a stare insieme.

Dunque, Rasa non sarebbe poi così convinto a riconquistare Floriana come si vede nelle anticipazioni relative alla quinta puntata.

Per quanto riguarda la sua fidanzata, Vincenza è sicura che la protagonista di Temptation Island sia una persona semplice ma poco sicura di sé. A detta della single, una donna deve sempre stare bene con se stessa.

Federico e Floriana

Federico e Floriana sono entrambi originari di Palermo. Lei ha scritto al programma per capire se la relazione potesse avere un futuro oppure no. All'interno di Temptation Island, Rasa si è avvicinato alla single Vincenza. Il giovane ha più volte lamentato che la sua compagna sarebbe troppo superstiziosa, monotona e non farebbe nulla per risvegliare la passione nella coppia.

"Mi bacio più il cane che lei", ha rivelato il ragazzo e, dinanzi a tali parole, Floriana è scoppiata in lacrime al quarto falò. Dopo essersi sentita umiliata per l'ennesima volta, la diretta interessata ha promesso a se stessa di interrompere la liaison.