Lunedì 12 luglio, in prime time su Canale 5, andrà in onda la terza puntata di Temptation Island 2021, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Per le coppie protagoniste di questa nona edizione si avvicina il giro di boa e, per qualcuna di queste, arriverà il momento della resa dei conti finale. La scorsa settimana c'è stato il primo falò di confronto anticipato tra Valentina e Tommaso e, questa settimana, un'altra coppia sarà protagonista al falò finale.

Occhi puntati anche su Federico che dovrà fare i conti con delle immagini della sua fidanzata Floriana.

Gli spoiler della terza puntata di Temptation Island 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2021 in programma lunedì sera su Canale 5, rivelano che, nel momento del falò, Filippo Bisciglia farà presente al fidanzato Federico di avere delle immagini anche per lui, relative a quello che sta combinando la sua fidanzata nell'altra parte del villaggio delle tentazioni. In un primo momento, Filippo metterà alla prova Federico e gli chiederà se, secondo lui, questa settimana ci sia stato un video legato alla sua fidanzata Floriana, dato che fino a questo momento non ci sono mai state immagini compromettenti.

Federico contro la fidanzata Floriana

Federico apparirà molto sicuro di sé, ammettendo tranquillamente di non credere al fatto che possa esserci un video della sua fidanzata che si "diverte" o comunque si lascia andare all'interno del villaggio. Purtroppo, però, questa volta la situazione sarà differente. Filippo, infatti, informerà Federico della presenza di questo nuovo filmato legato al percorso di Floriana e la reazione del fidanzato non sarà proprio delle migliori.

"Si è svegliata", sentenzierà subito Federico, piuttosto amareggiato, nel momento in cui scoprirà dell'esistenza di questo filmato e prima ancora di vedere le immagini della sua fidanzata nell'altra parte del villaggio.

Nuovo falò di confronto nel villaggio: anticipazioni Temptation Island terza puntata

Ma cosa sarà successo?

Cosa avrà combinato Floriana alle prese con i tentatori single che vivono con lei nel villaggio? Lo si scoprirà nel corso della prossima puntata di Temptation Island del 12 luglio. Tuttavia, le anticipazioni legate alla terza puntata del reality show Mediaset, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro confronto finale per una delle coppie in gara. Dopo Valentina e Tommaso, che hanno scelto di dirsi addio definitivamente dopo il confronto, per un'altra coppia arriverà il momento della resa dei conti finale e dovrà decidere se abbandonare insieme il villaggio oppure da separati.