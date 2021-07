Lunedì 26 luglio andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island, quella in cui sarà mostrato il secondo falò di confronto tra Federico e Floriana. Stando ad alcune segnalazioni che stanno circolando sul web, il ragazzo sarebbe stato visto da solo (o meglio, in compagnia di amici e non della fidanzata) in varie location siciliane: Rasa, inoltre, si comporterebbe da single e non come qualcuno che deve rendere conto alla propria donna.

Rumors sulla coppia siciliana di Temptation Island

Potrebbe non esserci il tanto sperato lieto fine tra due protagonisti dell'edizione 2021 di Temptation Island.

A poco più di 48 ore dalla messa in onda della quinta puntata, in rete stanno circolando interessanti indiscrezioni su come sarebbe andata a finire tra i siciliani del cast.

Quando dev'essere ancora trasmesso il secondo falò di confronto tra Federico e Floriana, sul web si dice che lei non gli abbia dato la tanto agognata ultima possibilità, e questo lo dimostrerebbero i recenti avvistamenti del ragazzo nella sua terra d'origine.

I siti di Gossip, infatti, nelle ultime ore riportano le segnalazioni di chi sostiene di aver visto Rasa aggirarsi per i locali della sua Sicilia: il giovane non sarebbe mai stato avvistato in compagnia della fidanzata, ma sempre insieme ad amici o parenti.

Stando a questi rumors, si può ipotizzare che la coppia in questione non si sia ricongiunta al termine del faccia a faccia bis che Federico ha richiesto qualche giorno dopo essere stato lasciato.

Anticipazioni della penultima di Temptation Island

Chi racconta di aver incontrato Federico dopo il suo rientro dalla Sardegna (dove sono state registrate le sei puntate di Temptation Island), fa sapere che si comporterebbe come un qualunque ragazzo single della sua età. Il bel Rasa, dunque, potrebbe essersi messo l'anima in pace dopo un secondo "no" di Floriana e ora starebbe vivendo l'estate liberamente e senza vincoli sentimentali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I fan del reality-show, però, stanno prendendo con le pinze queste segnalazioni. Come ha precisato l'autrice Raffaella Mennoia in una recente intervista, tutti i protagonisti del programma estivo di Canale 5 hanno firmato un regolamento che vieta la diffusione di spoiler su come sono andate le cose nei villaggi. I fidanzati del cast, infatti, non possono farsi vedere insieme in pubblico finché non viene trasmessa l'ultima puntata, quella in cui il pubblico viene aggiornato su come stanno le cose tra le coppie a un mese di distanza dallo stop alle riprese.

Ultimi due appuntamenti con Temptation Island 2021

Se Floriana e Federico si sono lasciati definitivamente oppure sono tornati insieme al termine del loro secondo falò di confronto, lo si saprà con certezza soltanto lunedì prossimo. Il 26 luglio, infatti, andrà in onda la quinta e penultima puntata di Temptation Island 2021, quella che precede il gran finale di martedì 27.

Il reality-show leader d'ascolti dell'estate, dunque, sta per salutare il pubblico con un doppio appuntamento imperdibile: nei giro di 24 ore, infatti, i telespettatori sapranno come è terminato il viaggio nei sentimenti delle coppie ancora in gioco, ma anche se le decisione prese al falò sono state confermate un mese dopo oppure no.

C'è attesa, per esempio, sugli sviluppi che potrebbero esserci stati tra Tommaso e Valentina. Dopo essersi detti addio davanti a Filippo Bisciglia, si vocifera che i romani si sarebbero riavvicinati tornando a casa, anche se Eletti di recente è stato visto col collega Alessandro in un bar in compagnia di belle ragazze (tra le quali non figurava la compagna 40enne).