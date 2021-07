È finita nella bufera per alcuni post del passato divulgati in rete quando ancora non si era conclusa la messa in onda di Temptation Island. In particolare Jessica Mascheroni, ex fidanzata di Alessandro Autera, aveva riservato commenti volgari ad alcune ex protagoniste del reality sui sentimenti. Nel mirino della trentaquattrenne era finito anche l’ex premier Giuseppe Conte ma ad indignare il web erano state soprattutto alcune affermazioni razziste oltre che un macabro post su Palma de Maiorca dopo il meteotsunami del luglio 2018.

Nelle ultime ore la milanese è tornata attiva sui social e si è scusata per quanto pubblicato in passato sul profilo personale.

“Quei commenti fanno davvero schifo, chiedo umilmente scusa”. Jessica Mascheroni si è anche tolta un sassolino dalla scarpa nei confronti di chi l’ha pesantemente criticata sui social piazzando una stoccata nei confronti dell’influencer Deianira Marzano: “Insultare e offendere non porta da nessuna parte”.

Jessica Mascheroni: 'Quei commenti fanno schifo, chiedo umilmente scusa'

Jessica Mascheroni ha deciso di interrompere la sua relazione con Alessandro Autera dopo il confronto al falò di Temptation Island. Fin dall’inizio della sua avventura nel reality sui sentimenti la trentaquattrenne ha manifestato interesse per Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne. L’intesa è cresciuta con il trascorrere dei giorni con la milanese che si è lasciata andare al punto di vivere un momento di intimità con il tentatore che ha mandato su tutte le furie il fidanzato.

Tra ammiccamenti e coccole Jessica ha trascorso la notte insieme al single. Dopo aver visto il filmato al pinnettu Autera ha chiesto immediatamente il falò di confronto con la partner,al termine del quale entrambi hanno deciso di uscire da soli dal resort di Santa Margherita di Pula.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex fidanzata di Alessandro Autera replica alle critiche: 'Offendere non porta da nessuna parte'

Non sono mancate le critiche sui social per alcuni comportamenti di Jessica Mascheroni a Temptation Island ma a far indignare il web sono stati soprattutto alcuni commenti volgari nei confronti di alcune ex protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Post per i quali la trentaquattrenne si è scusata appena è tornata attiva sui social. “Come prima cosa chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco come Nilufar e Lara Zorzetto. Quei commenti fanno veramente schifo” - ha sottolineato la milanese che poi ha replicato a chi nelle ultime ore si è scagliato contro i suoi congiunti.

“Adesso facendo un discorso un po’ più ampio state offendendo i miei genitori, mia mamma i miei amici e sinceramente state sbagliando. Prendete esempio da me, ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte. Non predicate bene e razzolate male”. Jessica ha poi riservato la chiosa finale del suo intervento social all’influencer Deianira Marzano.

“Non fate come la nostra amica Deianira che vive di provocazioni e illazioni verso gli altri. Ha offeso tutti noi durante la messa in onda del programma. Non potevamo neanche replicare in quanto non potevamo utilizzare i social ma lei può tutto perché è pagata per questo”.