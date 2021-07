Grandi colpi di scena nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2021 trasmessa lunedì sera 19 luglio su Canale 5. Occhi puntati in primis sul falò di confronto finale tra Federico e Floriana. È stata la ragazza a chiedere a Filippo Bisciglia di poter rivedere in anticipo il suo fidanzato, dopo aver visto una serie di atteggiamenti equivoci con la single Vincenza, che sembrava aver fatto breccia nel cuore del ragazzo. E, a proposito proprio della tentatrice, prima di affrontare il falò con la fidanzata, Federico le ha fatto una promessa che non è passata inosservata.

Federico e Vincenza vicini, Floriana chiede il falò a Temptation Island

Nel dettaglio, durante il quarto appuntamento con Temptation Island 2021, Federico ha trascorso sempre più tempo in compagnia della single Vincenza, con la quale si è avvicinato in maniera a dir poco "pericolosa".

Atteggiamenti e modi di fare che non sono piaciuti per niente alla fidanzata Floriana che, dall'altra parte del villaggio, ha chiesto un falò immediato.

Peccato, però, che in un primo momento Federico si sia rifiutato di incontrare la sua ragazza decidendo di organizzare un'uscita a cena con la single Vincenza.

Un durissimo colpo per Floriana che, il giorno dopo, ha chiesto un nuovo falò e questa volta Federico si è presentato.

La promessa di Federico per la tentatrice

Tuttavia, prima di recarsi dall'altra parte del villaggio per affrontare la sua fidanzata, il ragazzo si è lasciato andare ad una promessa nei confronti della single Vincenza, con la quale ha vissuto delle forti emozioni durante queste settimane.

"Ti prometto che non mi dimenticherò mai di te, qualsiasi cosa succede", ha detto Federico rivolgendosi alla bella tentatrice che sembrava averlo conquistato.

Una promessa non di poco conto anche se, una volta che si è presentato al falò di confronto finale con la sua fidanzata, Federico sembra aver rinnegato tutto.

Il fidanzato, infatti, ha dovuto fare i conti con l'ira di Floriana che lo ha messo al cospetto di tutti i filmati inerenti le sue avventure all'interno del villaggio con Vincenza.

L'addio di Floriana al fidanzato durante il falò a Temptation Island

La reazione di Floriana è stata molto dura e la ragazza, fin dal primo momento, ha ammesso di aver chiesto il falò di confronto per mettere la parola fine a questa relazione.

Tuttavia, Federico durante l'incontro con Floriana a Temptation Island, ha provato a sminuire ciò che era accaduto con la tentatrice, ammettendo di non provare nulla per lei e che per tutte queste settimane non avrebbe fatto altro che pensare alla loro relazione.

Sta di fatto che, alla fine del confronto, Floriana ha scelto di andare via da sola dal villaggio delle tentazioni, lasciando così il suo fidanzato.