Grandi colpi di scena nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2021. Il reality show delle tentazioni si è concluso il 27 luglio con il falò finale tra Manuela e Stefano.

I due si sono rivisti dopo che, nel corso di queste settimane, si erano lasciati andare fin troppo con i tentatori del villaggio. In particolar modo Manuela ha baciato appassionatamente il single Luciano e al momento del falò di confronto finale col fidanzato ha perso le staffe, arrivando a schiaffeggiarlo.

Manuela e Stefano, tensione al falò finale di Temptation Island

Nel dettaglio, durante la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2021, Manuela si è lasciata andare del tutto col tentatore Luciano.

I due, dopo una serata trascorsa insieme in riva al mare, si sono scambiati un intenso e appassionante bacio.

A quel punto Manuela ha chiesto di vedere il suo fidanzato Stefano per il fatidico falò finale.

I due si sono rinfacciati tutto quello che, nel corso di questi ultimi anni, non ha funzionato nella loro relazione.

Lite a Temptation Island: Manuela schiaffeggia il fidanzato

Sia Manuela che Stefano non hanno trattenuto le lacrime, ma c’è stato un momento in cui la giovane donna ha letteralmente perso le staffe.

Manuela non ha gradito alcune esternazioni fatte dal suo fidanzato durante il falò finale è si è scagliato contro di lui, al punto da schiaffeggiarlo.

Una reazione decisamente brutta quella di Manuela, che ha scatenato accese polemiche anche sul web e sui social.

In tantissimi hanno condannato il gesto violento di Manuela nei confronti del fidanzato, ritenendo che abbia esagerato.

Polemica sul web contro Manuela: ‘È stata pessima”

“Lei pessima”, ha scritto Deianira Marzano sui social dopo aver assistito alla scena in cui Manuela schiaffeggiava il fidanzato.

“No alla violenza sulle donne.

No alla violenza sugli uomini. No alla violenza”, ha commentato Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Uomini e donne.

Anche su Twitter sono stati tanti i telespettatori e fan di Temptation Island che hanno puntato il dito contro l’atteggiamento della fidanzata.

“Comunque la violenza è violenza. Nessuno fa casino su Manuela che picchia Stefano?

Se fosse stato il contrario sarebbe successo il finimondo”, ha scritto un utente social.

“Ma una donna che picchia un uomo è normale? Perché a me la violenza non piace in ogni caso”, ha scritto un altro spettatore del reality show Mediaset puntando il dito contro Manuela.

Insomma le critiche non sono mancate e, alla fine, i due fidanzati hanno scelto di andare via da soli dal villaggio di Temptation Island, ognuno per la propria strada e pronti a voltare pagina.