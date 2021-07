Il 30 giugno ha preso il via la nona edizione di Temptation Island. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Raffaella Mennoia - storica autrice del docu-reality - ha reso note alcune clausole presenti nel contratto firmato dalle coppie partcipanti. Come spiegato da Mennoia: "Il problema grosso è dopo il programma".

Il retroscena

Una delle storiche autrici di Temptation Island ha parlato di alcune cose che avvengono prima e dopo la messa in onda del programma. Raffaella Mennoia ha deciso di rivelare alcuni retroscena sul contratto firmato dalle coppie: alla base c'è la riservatezza.

La stessa autrice ha spiegato che i partecipanti non devono assolutamente dire di essere stati inseriti nel cast. A detta di Mennoia, le difficoltà più grandi si verificano dopo le registrazioni.

Come raccontato dalla diretta interessata, le coppie non possono farsi vedere insieme fino alla fine del docu-reality: "Sono blindatissimi". Raffaella ha fatto sapere che i partecipanti non possono avere contatti con l'esterno già due giorni prima di approdare all'Is Morus Relais: "Prima di entrare nel villaggio, sequestriamo loro i telefoni". I partecipanti si vedono restituire i propri cellulari solamente all'areoporto prima del rientro.

'Maria De Filippi c'è sempre'

Raffaella Mennoia ha confidato che le coppie non hanno contatti neanche con i cameraman, in modo da evitare ogni tipo di anticipazione sul programma.

Per quanto riguarda Maria De Filippi, il "braccio destro" della conduttrice pavese ha dichiarato: "C'è sempre, viene in Sardegna qualche giorno per lo sbarco e non ci lascia mai soli". La 47enne ha confermato quanto detto da Filippo Bisciglia in una precedente intervista: Maria De Filippi segue in diretta i falò di confronto immediati.

'Sono molto contenta'

Prima dell'inizio di Temptation Island, Raffaella Mennoia sui social aveva rivelato qualche anticipazione. Scendendo nel dettaglio, la diretta interessata aveva spiegato che le riprese del programma erano terminate. A detta di Mennoia, la nona edizione era molto particolare, a causa della pandemia e del lungo periodo di convivenza causato dal lockdown.

La stessa autrice aveva confidato: "Sono molto contenta sia per il cast sia per come sono andate determinate situazioni". Raffaella non aveva nascosto che al termine del percorso, alcune coppie avevano concluso nel migliore dei modi mentre per altre non era andata come speravano. Secondo Raffaella Mennoia, in alcuni casi la soluzione è stare distanti, in altri l'unica soluzione è stare insieme mentre in altri ancora bisogna separarsi per capire di essere fatti l'uno per l'altra.