Si avvicina il gran finale di Temptation Island 2021: stasera 27 luglio, in prime time su Canale 5, andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa edizione che sta registrando dei risultati d'ascolto molto importanti in prima serata. Occhi puntati sulla coppia composta da Manuela e Stefano: i due si ritroveranno al fatidico e atteso falò finale, dopo che la fidanzata si è lasciata andare un po' troppo con il tentatore Luciano. I due si sono concessi momenti di coccole e tenerezze che hanno fatto infuriare Stefano.

Eppure, una volta dopo il Reality Show, non ci sarebbe stato nulla di concreto tra Manuela e il tentatore.

Il retroscena del tentatore Luciano sul dopo Temptation Island 2021

Nel dettaglio, a fornire i primi retroscena su quanto è accaduto dopo le registrazioni di Temptation Island 2021 è stato proprio il tentatore Luciano, che ieri sera è intervenuto in una diretta social assieme ad un altro single di questa edizione, Davide (che, a sua volta, aveva fatto perdere la testa alla fidanzata Jessica tanto da farla lasciare col suo fidanzato Alessandro).

Nel corso della diretta social, il giovane tentatore si è lasciato andare ad un clamoroso spoiler su quello che è successo post reality show, che non è passato inosservato.

Il ragazzo, infatti, ha svelato che tutti i tentatori di questa edizione di Temptation Island, sono usciti dal villaggio single.

I tentatori tutti single dopo il reality

In questo modo, quindi, ha anticipato che una volta che si sono spenti i riflettori sul reality show condotto da Filippo Bisciglia, non ci sarebbe stato nessun "passo avanti" tra quelle coppie di fidanzate-tentatori, che stavano per formarsi all'interno del villaggio.

Di conseguenza, tra Luciano e Manuela non ci sarebbe stata alcun tipo di frequentazione post fine delle riprese di Temptation Island e, siccome il falò finale non è ancora andato in onda in tv, non si esclude che la ragazza possa essere tornare col suo fidanzato Stefano.

Jessica e Davide dopo Temptation: non ci sarebbe stata la frequentazione

Situazione diversa, invece, per Jessica e il tentatore Davide: in questo caso, infatti, il falò finale tra la fidanzata e Alessandro è andato già in onda su Canale 5 e i due hanno scelto di dirsi addio definitivamente, andando ognuno per la propria strada.

Al termine del falò, Jessica era andata dal tentatore Davide per metterlo al corrente della sua scelta e in quell'occasione, il single le disse che ci sarebbe sempre stato per lei e che si sarebbero visti fuori.

Tuttavia, dopo il retroscena di Luciano, il quale sostiene che tutti i tentatori siano usciti single dal programma, sembrerebbe proprio che Jessica e Davide non abbiano approfondito la conoscenza.