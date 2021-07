Manca una sola puntata alla conclusione dell'edizione 2021 di Temptation Island. Martedì 27 luglio, infatti, sarà trasmesso l'ultimo appuntamento dell'anno con il reality-show leader d'ascolti dell'estate. Tra poche ore, dunque, tutte e sei le coppie del cast si ritroveranno davanti a Filippo Bisciglia per raccontargli cosa è accaduto dopo la fine delle registrazioni: il presentatore ha preannunciato risvolti inaspettati e grandi sorprese, senza entrare però nello specifico.

Attesa per l'ultimo appuntamento con Temptation Island

Il 26 luglio è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island, la penultima dell'edizione 2021.

I telespettatori hanno assistito al secondo falò di confronto tra Floriana e Federico (che si sono riappacificati 24 ore dopo la rottura), all'addio tra Alessandro e Jessica e agli ultimi approcci tra i fidanzati ancora in gioco e i single.

A dover affrontare il faccia a faccia definitivo sono rimasti in quattro: stasera, martedì 27, Stefano e Alessio termineranno il loro viaggio nei sentimenti incontrando in spiaggia le compagne Manuela e Natascia. Poco prima di dare appuntamento al gran finale, Filippo Bisciglia ha regalato al pubblico un'interessante anticipazione. Nel mostrare alcuni momenti della sesta puntata, il conduttore ha detto: "Ci saranno tanti colpi di scena e risvolti inaspettati".

Due coppie di Temptation Island al falò

Se Federico e Floriana hanno fatto pace al termine del loro secondo confronto davanti alle telecamere, Jessica e Alessandro si sono lasciati. La coppia del cast, infatti, ha dato vita ad un 'acceso' falò, fatto soprattutto di accuse reciproche e rimproveri per i comportamenti troppo affettuosi assunti con i single nei villaggi.

La ragazza, in particolare, si è lasciata andare a molte effusioni con Davide Basolo, il tentatore col quale ha condiviso il letto e anche alcuni momenti nella zona del villaggio dove non si può essere ripresi. Anche il giovane si è avvicinato a Carlotta, tant'è che dopo aver detto addio alla compagna, l'ha raggiunta e le ha chiesto di lasciare insieme il resort della Sardegna che li ha ospitati per quasi 21 giorni.

Stefano ha assistito ad una serie di video in cui Manuela ha sfiorato il bacio con Luciano. Quando il single ha provato ad avere un concreto contatto fisico, la pugliese si è allontanata e ha detto che non può andare oltre anche se vorrebbe. Tra Natascia e Alessio è ancora crisi: se la ragazza vorrebbe fare di tutto per salvare la relazione, la sua dolce metà continua a dirsi deluso per le immagini che Bisciglia gli propone al falò oppure nel pinnettu.

Aggiornamenti sul cast di Temptation Island

L'attesa dei fan di Temptation Island ora è tutta per gli aggiornamenti che saranno dati durante la sesta ed ultima puntata. Tra poche ore, infatti, Filippo Bisciglia condurrà uno speciale dedicato al mese dopo, ovvero a quello che è successo tra i protagonisti del cast circa 30 giorni dopo la fine delle riprese in Sardegna.

Il presentatore incontrerà tutte le coppie (insieme o separatamente, dipende dalla decisione che è stata presa al falò di confronto definitivo) e chiederà se nelle ultime settimane ci sono stati colpi di scena oppure se è rimasto tutto come prima di rientrare a casa.

Tommaso e Valentina potrebbero essersi riavvicinati dopo l'addio davanti alle telecamere, Claudia e Ste dovrebbero confermare le nozze previste per il 7 agosto, Floriana e Federico dovrebbero essere ancora legati, mentre tra Jessica e Alessandro non dovrebbe essere successo nulla di buono. Anche Manuela e Stefano, Natascia e Alessio parleranno di quello che c'è stato tra loro un mese dopo lo stop alle registrazioni, ma prima il pubblico assisterà ai loro faccia a faccia sull'isola.