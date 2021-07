Lunedì 12 luglio, su Canale 5, è stata trasmessa la terza puntata di Temptation Island. Tra i protagonisti della serata ci sono stati anche Alessandro e Jessica: lui è rimasto particolarmente deluso dalle dichiarazioni della sua fidanzata, lei invece è sempre più vicina al single Davide Basolo, tanto da fargli delle confidenze intime.

Le parole di Jessica

Jessica aveva deciso di scrivere alla redazione perché voleva dare una scintilla alla sua relazione con Alessandro. A detta della protagonista, il suo compagno sarebbe diventato monotono e freddo.

Inoltre, penserebbe solo alla palestra.

Durante il viaggio nei sentimenti, la fidanzata di Alessandro si è avvicinata in modo particolare al single Davide Basolo, ex corteggiatore di Uomini e donne. Il feeling tra i due è sempre più evidente, tanto che Jessica si è lasciata andare a delle confidenze personali: "Facciamo l'amore ogni due tre mesi, non ho voglia". Parlando con il suo tentatore, Jessica ha rivelato di essersi resa conto che forse ha bisogno di una persona diversa da Alessandro al suo fianco. A detta della ragazza, se ancora non è sposata un motivo c'è: "Un figlio con lui non lo farei".

Ma non è tutto, la diretta interessata ha spiegato alle sue compagne d'avventura di essere stata attratta dal primo istante da Basolo: "Mi sento già single".

La reazione di Alessandro

Alessandro nel villaggio dei fidanzati si è dimostrato piuttosto tranquillo. Il diretto interessato si è sempre dedicato alla palestra e alla cura del suo aspetto fisico, piuttosto che a relazionarsi con le tentatrici presenti nel villaggio. Dopo essere stato chiamato nel pinnettu per vedere un video riguardante la sua compagna, il protagonista è apparso piuttosto deluso: "Ti ho mantenuta fino a ieri".

Alessandro ha reso noto di avere comprato una macchina e la casa alla sua compagna, senza averle mai chiesto nulla in cambio.

Alessandro non comprende come dopo sette anni, Jessica possa gettarsi in quel modo tra le braccia di un altro uomo. Il giovane ha anche sostenuto di avere chiesto alla compagna di fare un figlio tre anni fa mentre erano in vacanza a Parigi.

Irritato per l'atteggiamento di Jessica, Alessandro ha tagliato corto: "Lei è una viziata".

Anticipazioni quarta puntata

Stando alle anticipazioni relative alla quarta puntata di Temptation Island, una delle fidanzate richiederà un falò di confronto immediato. Per quanto riguarda Alessandro e Jessica, lui deluso per la vicinanza della fidanzata a uno dei single, si è avvicinato a una delle tentatrici presenti nel villaggio.

Durante il falò, Alessandro parlando con Filippo Bisciglia ha ammesso di essere ancora innamorato di Jessica. Il giovane ha spiegato che sette anni di relazione, non possono essere dimenticati dal nulla.