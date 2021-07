Alcuni rapporti che sono nati nei villaggi di Temptation Island, stanno andando avanti. Luciano e Manuela si sono fidanzati e, tra i tanti contenuti che condividono ogni giorno sui social network, c'è anche un finto falò di confronto che ha diviso i follower. Il rapporto tra Davide e Jessica, invece, non si è evoluto in qualcosa di più profondo di un'amicizia: i due si sono incontrati in un locale ma hanno chiarito che non c'è nulla di sentimentale tra loro.

La scenetta dei piccioncini di Temptation Island

La coppia formata da Luciano e Manuela, non convince al cento per cento.

Tra chi ha seguito l'ultima edizione di Temptation Island, c'è più di qualche scettico sulla storia d'amore che la pugliese ha iniziato subito dopo aver detto addio allo storico fidanzato Stefano.

Per rispondere a chi li accusa di fingere di stare insieme solo per visibilità, i piccioncini hanno deciso di fare la simulazione di un falò di confronto. In alcuni video che sono stati pubblicati su Instagram, si vedono Carriero e Punzo davanti ad un braciere che mettono in scena una litigata, durante la quale si lanciano accuse che a tanti sono parse una frecciatina neppure troppo velata all'ex di lei Sirena.

"Tu sei solo una casalinga", dice il napoletano citando il brindisino che davanti alle telecamere ha rinfacciato alla compagna il fatto di non lavorare.

"E tu cosa sei? Un attore. Mi hai preso in giro, aveva ragione la gente", ribatte la ragazza nel filmato che i siti di Gossip hanno riportato il 31 luglio.

L'amore ostentato dopo Temptation Island

Prima che qualcuno potesse attaccarli per la simulazione che hanno fatto del falò di confronto, Luciano e Manuela si sono nuovamente esposti su Instagram per chiarire le loro reali intenzioni.

"È stato fatto solo per farci due risate e per rispondere a quelle persone che dicono che siamo finti", hanno detto quasi in coro i neo piccioncini.

Anche Stefano sta usando tanto i social network per aggiornare i curiosi sulla sua vita sentimentale. Se la ex è felice accanto al single Punzo, il pugliese si mostra quasi quotidianamente vicino a Federica, la tentatrice che sta frequentando dopo aver messo fine alla sua precedente storia d'amore.

L'ultima foto che Sirena ha pubblicato sul suo profilo, poi, secondo i fan non sarebbe altro che una frecciatina all'ex compagna: nella didascalia che ha allegato allo scatto, il giovane ha inserito un pensiero rivolto a qualcuno che starebbe facendo di tutto per attirare la sua attenzione, ostentando una felicità che non vivrebbe davvero.

Il chiarimento del single di Temptation Island

Due protagonisti dell'edizione 2021 di Temptation Island che non si sono legati sentimentalmente dopo essere rientrati a casa, sono Jessica e Davide. Se la ragazza non ha mai nascosto l'interesse che ha provato per il tentatore, quest'ultimo si è subito fatto da parte dopo che ha appreso la fine della storia d'amore tra lei e Alessandro.

Qualche ora fa, però, i due si sono ritrovati in un locale e a darne notizia è stato lo stesso Basolo con un video pubblicato su Instagram.

"Prima che escano foto strane, faccio io una Stories", ha detto il giovane prima di mostrarsi al fianco di Mascheroni, la milanese con la quale si è scambiato effusioni nel villaggio del reality-show.

Ancora una volta, dunque, il bel single ci ha tenuto a precisare che ha il cuore libero e che tra lui e Jessica non c'è nulla di più di una bella amicizia.

Un pensiero che stanno sposando i fan, è che Davide ambirebbe a diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, per questo motivi respinge qualsiasi tipo di accostamento ad una persona con la quale potrebbe fare coppia.