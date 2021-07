Tommaso Zorzi finisce di nuovo al centro delle polemiche social. Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, in queste ore ha postato una foto tra le stories del suo profilo Instagram che non è passata inosservata e che ha acceso un vespaio di polemiche in rete e sul web. In molti hanno puntato il dito contro la scelta di Tommaso di postare questo scatto in cui si mostra seduto sul bagno dell'aereo che ha preso per recarsi in Sardegna, dove lo attende un nuovo progetto "top secret" con Rocco Siffredi.

Pioggia di critiche contro Tommaso Zorzi per lo scatto in bagno

Nel dettaglio, Zorzi ha pubblicato sui social la foto mentre lo si vede seduto sul bagno dell'aereo, intento probabilmente a fare i suoi bisogni. Una foto che non è passata inosservata e che ha accesso polemiche e critiche sul mondo social: in molti sostengono che si tratti di uno scatto di cattivo gusto e che Zorzi avrebbe potuto evitarlo.

"Ma a noi dovrebbe interessare Zorzi seduto al cesso? Un po' di decenza non farebbe male, si è troppo ossessionati dai social", ha scritto un utente su Twitter puntando il dito contro il giovane influencer, seguito da quasi due milioni di follower su Instagram. "Che schifo, sempre peggio", ha scritto qualcun altro che non ha gradito lo scatto social pubblicato dal vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

'Non c'è più pudore, non ha niente da dire', scrivono alcuni fan contro Zorzi

"Che finaccia, ma non mi sorprende, chissà cosa si inventerà per far parlare di se", scrive ancora qualcun altro sempre sui social, commentando lo scatto di Tommaso. "Non ha più niente da dire/dare è al capolinea", sostiene ancora qualcun altro ritenendo che sia questo il motivo per il quale Zorzi abbia pubblicato questo scatto in cui appare seduto sul bagno di un aereo.

"Non c'è più pudore. Ma la vergogna?", scrive ancora un altro utente social contro il giovane Tommaso. Insomma un plebiscito di critiche nei confronti dell'influencer che anche questa volta "l'ha fatta grossa" e non è passato di certo inosservato sui social, seppur con uno scatto che effettivamente poteva essere evitato.

Il nuovo progetto di Tommaso Zorzi con Rocco Siffredi

In attesa di scoprire se Tommaso replicherà a questa ondata di commenti negativi nei suoi confronti, l'ex gieffino sempre sui social ha annunciato di essere in partenza per la Sardegna, dove ha svelato che avrebbe incontrato Rocco Siffredi, il re italiano dei film per adulti. Zorzi, però, non si è sbilanciato più di tanto su questo progetto e non ha voluto fornire ulteriori dettagli ai suoi numerosissimi fan social, limitandosi a dire che avrebbero scoperto tutto a breve.