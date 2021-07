Tommaso Zorzi riappare sui social dopo giorni di silenzio e annuncia ai suoi numerosi fan social (circa due milioni solo su Instagram) che sarà impegnato in un nuovo progetto ancora "top secret". Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell'Isola dei famosi 2021, è riapparso su Instagram dopo una "sparizione" durata un bel po' di ore e ha svelato di essere in partenza e che sarà impegnato con il re dei film a luci rosse italiane: Rocco Siffredi. Zorzi ha precisato che la natura del nuovo progetto sarà reso noto tramite i social.

Il nuovo progetto di Tommaso Zorzi: sarà con Rocco Siffredi

Nel dettaglio, Tommaso Zorzi su Instagram ha svelato di essere in procinto di partire per la Sardegna, dove ad attenderlo ci sarebbe stato Rocco Siffredi, che ha avuto già modo di conoscere virtualmente quando lo ha intervistato per la sua trasmissione Il Punto Z. Tuttavia, Zorzi è stato molto criptico con i suoi fan e per il momento non si è sbilanciato più di tanto su questo nuovo progetto che lo vede protagonista al fianco dell'attore di film per adulti, più famoso al mondo.

Un programma top secret

Di cosa si tratta? Cosa bolle in pentola? È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan e sostenitori social di Tommaso Zorzi, i quali però resteranno con il dubbio ancora per qualche giorno.

"Lo scoprirete su questi canali", ha ammesso Zorzi salutando i suoi fan prima di partire per la Sardegna e quindi assicurando loro che avrebbe testimoniato e raccontato tutto sul suo profilo social. In attesa di scoprire cosa combinerà Tommaso Zorzi con Siffredi, ci sono già le prime anticipazioni sui prossimi impegni televisivi di Tommaso, nel corso della prossima stagione televisiva 2021/2022.

Il debutto in giuria a Drag Race Italia

Contrariamente a tutte le aspettative, Tommaso non proseguirà il suo percorso professionale a Mediaset, dopo che al termine del Grande Fratello Vip 5, era stato considerata una "risorsa" da parte dell'azienda. Il percorso professionale di Zorzi, da novembre in poi proseguirà con il gruppo Discovery, dato che sarà uno dei tre componenti della giuria di Drag Race Italia, il talent show dedicato al mondo delle drag queen, che per la prima volta sbarcherà anche nel nostro Paese dopo il successo mondiale.

Come se la caverà in questa nuova esperienza che arriva a distanza di pochi mesi dall'avventura come opinionista all'Isola dei famosi e come conduttore del talk show Il Punto Z, in onda in streaming sul sito Mediaset? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi, intanto i fan di Tommaso sono già pronti a sostenerlo, supportarlo e a fare il tifo per lui anche in questo nuovo percorso che lo vedrà protagonista sul gruppo Discovery.