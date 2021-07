Tommaso Zorzi si ritrova nuovamente al centro dell'attenzione mediatica, dopo aver fatto una serie di storie su Instagram in cui ha puntato il dito contro la grande festa che c'è stata dopo la vittoria della Nazionale italiana agli Europei di calcio 2020. Nella serata dell'11 luglio gli Azzurri, guidati da mister Mancini, sono riusciti a imporsi sugli avversari inglesi nell'attesissima finale a Wembley. Al termine del match milioni d'Italiani si sono riversati nelle piazze, fino a tarda notte, per festeggiare. La reazione di Zorzi non si è fatta attendere ed ha polemizzato contro tale situazione, al punto da beccarsi anche svariati insulti.

La polemica di Tommaso Zorzi dopo la vittoria dell'Italia agli Europei

Nel dettaglio Tommaso Zorzi ha postato delle storie, sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui diceva che se proprio dovesse scendere in piazza, lo farebbe per qualcosa che ha a che fare con i diritti di tutti e non per festeggiare la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio 2020.

"Se mai dovessi scendere io in piazza a festeggiare qualcosa, scenderei in piazza a festeggiare la conquista della libertà e dei diritti per tutti", ha scritto Zorzi in un primo post pubblicato sui social.

Successivamente ha aggiunto: "Ma ribadisco che la vittoria di ieri sera, per la maggior parte degli Italiani, è stata liberatoria e andava giustamente strafesteggiata".

Insulti e offese contro Zorzi sui social

Sta di fatto che, pur dopo tale precisazione, in molti hanno puntato il dito contro la polemica fatta da Zorzi per il tifo degli Italiani a sostegno della Nazionale.

Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto sapere di essersi ritrovato a fare i conti con un bel po' di messaggi contenenti offese e insulti, dettati proprio dalla sua presa di posizione in merito alla questione calcistica.

"Credo che sia un mio diritto dire su Instagram che non mi interessa il calcio. Son contento che abbiamo vinto, ma non mi interessa", ha sottolineato ancora Zorzi che successivamente ha sbottato contro gli hater.

La replica di Tommaso Zorzi che sbotta dopo gli insulti

"Sicuramente la Nazionale è orgoglio italiano, ma se ci fosse questa coesione per la lotta di alcuni diritti come il Ddl Zan, secondo me saremmo un Paese migliore", ha ribadito ancora Tommaso.

"Credo sia un discorso assolutamente semplice, lineare e condivisibile. Quindi non capisco tale livore nei confronti di un commento del genere", ha aggiunto ancora Zorzi rivolgendosi alle tante persone che lo hanno insultato e attaccato su Instagram.

Insomma, una precisazione chiara e diretta, con la quale Zorzi spera di aver chiarito definitivamente la sua posizione dopo la vittoria dell'Italia.