Tommaso Zorzi continua ad essere molto attivo sui social e a mantenere un rapporto diretto e costante con i tantissimi fan che lo seguono e che ne hanno decretato il successo su Instagram. In queste ore, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha postato delle stories in cui ha raccontato di un vero e proprio dramma che ha sfiorato mentre andava in giro per le strade di Milano, dopo la violenta ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta su tutto il Nord Italia e che ha causato numerosi danni. Un vaso caduto da un balcone, infatti, lo avrebbe sfiorato.

Dramma sfiorato per Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, Tommaso Zorzi stava passeggiando per strada quando ha avuto modo di assistere alla caduta di un vaso da un balcone, che avrebbe ferito chiunque in quel momento si fosse trovato a passare da quelle parti. Il giovane influencer si trovava proprio in quella zona e, per una questione di pochi secondi, non è stato colpito. Tommaso ha ammesso di essere stato fortunato e di aver sfiorato una sorta di tragedia, dato che quel crollo poteva rivelarsi molto pericoloso.

"Ragazzi ho girato l'angolo, stavo camminando e ho visto questo cadere. Passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me", ha dichiarato Tommaso tra le stories del suo profilo Instagram, mettendo al corrente i suoi numerosi fan della brutta disavventura cui stava andando incontro.

Insomma, un grande spavento per Tommaso che, per fortuna, non si è ferito ed ha evitato il dramma.

La love story tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

E, proprio nella mattinata del 9 luglio, Zorzi ha postato delle nuove stories sul suo profilo social, dove annuncia di essere in partenza per il weekend. Intanto, la sua storia d'amore con il ballerino Tommaso Stanzani prosegue nel migliore dei modi.

I due, ormai, da un po' di settimane sono usciti allo scoperto ed hanno scelto di vivere la loro relazione alla luce del giorno. Questa settimana sono stati anche paparazzati mentre si scambiavano il loro primo bacio di coppia, durante l'uscita in barca che hanno fatto con Elisabetta Gregoraci.

Il fidanzato di Zorzi nel cast di Battiti Live 2021

Nei giorni scorsi, infatti, Tommaso Stanzani ha partecipato alle riprese di Battiti Live, lo show musicale di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci, in onda dal 13 luglio in prime time su Italia 1. Per l'occasione, Tommaso Zorzi ha scelto di essere al fianco del suo fidanzato e lo ha raggiunto in Puglia, così da poter trascorrere un'intera settimana insieme, tra relax, lavoro e divertimento. Una coppia decisamente affiatata anche se, in una recente intervista, Zorzi e Stanzani hanno preferito non spingersi oltre sul futuro, limitandosi a dire che per il momento si godono quello che stanno vivendo, senza fare troppi progetti.