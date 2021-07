È un botta e risposta senza esclusione di colpi quello che stanno avendo Samantha e Alessio sui social network in queste ore. L'ormai ex coppia di U&D, infatti, sta battibeccando su Instagram lanciandosi reciproche accuse in merito alla fine di una relazione che è nata davanti alle telecamere meno di tre mesi fa. A Curcio che l'ha descritto come un fidanzato poco affettuoso e molto attivo nella vita mondana, ha risposto Ceniccola dicendo che la tronista si sarebbe fatta "ammaliare" dal mondo virtuale che ha sempre criticato.

La replica del corteggiatore di U&D

Non è finita nel migliore dei modi la storia d'amore tra Samantha e Alessio di U&D: domenica 18 luglio, infatti, i due si sono resi protagonisti di un acceso battibecco a distanza sui motivi che hanno causato la loro recente rottura.

Dopo che l'ex tronista ha confermato il rumor che circolava da giorni su un loro definitivo distacco, Ceniccola ha deciso di prendere parola su Instagram per fare chiarezza su alcuni punti.

All'ormai ex fidanzata che l'ha accusato di aver preferito il divertimento in discoteca alla loro già barcollante relazione, il romano ha fatto sapere: "Mi hai bloccato materialmente e mentalmente, dicendomi frasi offensive che non merito".

L'ex corteggiatore del dating-show, inoltre, ha detto che avrebbe cercato varie volte un confronto con Curcio, ma lei si sarebbe sempre rifiutata: "Non hai aspettato di guardarmi negli occhi, hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social, che dici di non amare".

Il commento di Alessio al comportamento della tronista di U&D

"Hai preferito parlare sui social prima di farlo con me", ha tuonato Alessio in uno sfogo Instagram che i siti di Gossip stanno riportando il pomeriggio del 18 luglio.

Il corteggiatore di U&D ha ammesso di aver vissuto una favola d'amore con Samantha, una storia che stava cominciando a diventare importante soprattutto dopo che i loro diversi mondi si erano incontrati nella quotidianità.

Ceniccola ha anche commentato la foto nella quale lo si vedeva vicinissimo ad un'altra ragazza, quella che alcuni hanno indicato come prova di un presunto tradimento a Curcio. Il giovane si è difeso dicendo che la persona con la quale era abbracciato, è una cara amica e lui si comporta così affettuosamente con tutti.

"Hai trasformato una goccia in una tempesta per far annegare la nostra favola", ha aggiunto il romano sempre sui social network.

La risposta seccata di Samantha, volto di U&D

"Hai scelto di scrivere tutto sui social, e forse ti stai adattando ad un contesto che dici di non amare", ha concluso Alessio nel suo primo sfogo post rottura.

Pochi minuti dopo, Samantha ha pubblicato altre Instagram storie per ribattere all'ex fidanzato. La napoletana ha spiegato che se ha ufficializzato l'addio sul web, è perché è stata molto male e le è sembrato giusto condividere con i fan un momento difficile ma di profonda verità.

L'ex tronista di U&D, poi, ha fatto sapere che se tra lei e Ceniccola non c'è stato un confronto prima dell'annuncio sui social, è perché lui le avrebbe chiesto di vedersi dopo il weekend: "Ho assistito a 8 giorni di festeggiamenti e discoteche.

Non ho ricevuto neanche una chiamata".

Curcio ha aggiunto che il corteggiatore che ha scelto in tv preferiva rifugiarsi in qualche locale con gli amici anziché confrontarsi con lei sui problemi che avevano.

"Ho sofferto in silenzio pur di venirti incontro. Un uomo innamorato non aspetta 11 giorni per chiarire, e anzi si va a divertire", ha concluso la protagonista del format di Maria De Filippi prima di sottolineare che non affronterà più quest'argomento sul suo profilo Instagram.