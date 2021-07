Il numero del magazine di U&D che è uscito oggi, venerdì 16 luglio, contiene un'interessante intervista a Gemma. La dama torinese ha parlato un po' di tutto, dall'ex fidanzato Marco Firpo alla neo "rivale" televisiva Isabella Ricci. La 71enne, inoltre, ha smentito il Gossip che la voleva prossima a lasciare il dating-show di Maria De Filippi: a settembre, dunque, Galgani figurerà nel cast del format Mediaset per il dodicesimo anno consecutivo.

La frecciatina a Isabella, rivale a U&D

Anche se mancano ancora un paio di mesi al ritorno in televisione di U&D, Gemma Galgani sembra già pronta a ricominciare.

Mentre si sta godendo l'ennesima estate da single, la dama è stata interpellata da un giornalista del magazine del programma su svariati argomenti, tutti legati al format al quale partecipa da tantissimi anni instancabilmente.

Quando le è stato chiesto se durante queste settimane di stop ha avuto qualche tipo di contatto con Isabella Ricci (sua antagonista nelle ultime puntate della passata stagione), la torinese ha risposto: "No, non c'erano i presupposti per definirci amiche". "Nel caso ipotetico di una sua chiamata, le direi semplicemente benvenuta nel 2021", ha proseguito la protagonista del Trono Over in quella che tanti fan hanno interpretato come una frecciatina velenosa nei confronti della collega di parterre.

Il ricordo del cavaliere Marco e il futuro a U&D

"Ormai mi sembra che abbia superato la timidezza, le perplessità e la mancanza di tempo nei confronti dei social, dove è molto attiva", ha aggiunto Gemma nel commentare lo "sbarco" di Isabella su Instagram dopo tante critiche che le ha rivolto in studio su questo argomento. La discussa Galgani, però, ha spiazzato il pubblico di U&D quando ha tirato in ballo una sua vecchia conoscenza, un cavaliere col quale ha fatto coppia per qualche mese lontano dalle telecamere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Mi capita spesso di ripensare a Marco Firpo durante l'estate. Il lupo di mare dai lunghi capelli biondi, che bel ricordo", ha fatto sapere la torinese nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando venerdì 16 luglio. La 71enne ha avuto una storia d'amore con il ligure qualche anno fa: l'uomo è stato il primo al quale Gemma abbia dato fiducia dopo la rottura con Giorgio Manetti, il toscano al quale è stata legata per circa otto mesi un bel po' di tempo fa.

Il suggerimento all'opinionista di U&D

Sempre nell'intervista che ha rilasciato in questi giorni al magazine di U&D, Gemma ha smentito categoricamente il rumor secondo il quale starebbe per lasciare il programma dopo undici anni vissuti da assoluta protagonista. Quando le è stato chiesto di commentare questo gossip, Galgani ha fatto sapere: "Il lavoro ai ferri e lo scialletto sulle spalle possono ancora aspettare". La torinese, dunque, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo posto nel parterre femminile del Trono Over, quindi a settembre figurerà regolarmente al fianco dell'amica Ida Platano.

Dopo aver punzecchiato Isabella, la dama 71enne ha voluto provocare da lontano un'altra sua storica antagonista.

Al giornalista che le ha domandato se aveva qualcosa da dire su Tina Cipollari, Gemma ha detto che dovrebbe smetterla di tirare in ballo pettegolezzi infondati sul suo conto (come quello per cui sarebbe stata l'amante di Walter Chiari molti anni fa), e poi ha voluto darle uno spassionato consiglio.

"Serve un look più fresco, più giovanile, più informale", ha dichiarato la donna dopo aver ricordato all'opinionista che Uomini e donne va in onda di pomeriggio, quindi i suoi outfit scintillanti e vistosi non sarebbero adatti a quella fascia oraria.