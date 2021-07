Marco Firpo, ex fidanzato di Gemma Galgani a Uomini e donne, rompe il silenzio sulla dama torinese dopo le ultime dichiarazioni. In una recente intervista, infatti, la protagonista del trono over del programma di Maria De Filippi ha svelato che tra i suoi ex, conserva ancora dei bei ricordi di Marco, un uomo che le è rimasto nel cuore e che non ha dimenticato del tutto. Parole che non sono passate inosservate e che hanno spinto Marco a dire la sua su Gemma, confermando di fatto che anche lui ha pensato spesse volte a quello che c'è stato tra di loro.

La verità di Marco Firpo, ex fidanzato di Gemma Galgani

Nel dettaglio, Gemma Galgani facendo un bilancio del suo percorso sentimentale a Uomini e donne, non ha nascosto che Marco Firpo è uno di quei cavalieri che non ha dimenticato e di cui ricorda ancora i bei momenti trascorsi insieme, come le passeggiate fatte al tramonto, mano nella mano.

Parole che hanno spinto Marco a rompere il muro del silenzio, dopo che per diverso tempo aveva fatto perdere le sue tracce sui social e sui giornali.

L'ex cavaliere di Uomini e donne, infatti, ha raccontato di aver subito diverse operazioni al cuore che per fortuna sono andate bene ed oggi ha ripreso in mano le redini della sua vita.

A proposito delle parole di Gemma Galgani, il cavaliere ha ammesso che le sue dichiarazioni gli fanno piacere, dato che anche lui ha più volte ripensato a quello che c'è stato con la dama torinese.

'Un vorrei ma non posso', ammette Marco

"Non c'è stato un giorno della mia vita in cui non abbia avuto un pensiero per Gemma", ha ammesso Marco Firpo aggiungendo però che considera la loro relazione come un qualcosa di utopistico, dato che sostiene di non potersi "permettere" di avere al suo fianco una dama come Gemma.

"Rimarrà un vorrei ma non posso", ha proseguito ancora Marco che proprio come Gemma ricorda alla perfezione le emozioni che hanno provato insieme quando si sono ritrovati a parlare di Moneglia, un paese molto caro ad entrambi che ha permesso loro di incrociare i loro sguardi.

Ma cosa succederà a questo punto? Marco potrebbe ritornare in trasmissione, dal prossimo settembre, per cercare di riconquistare il cuore della dama torinese?

Marco fa chiarezza sul possibile ritorno a Uomini e donne

A tal proposito il cavaliere ha ammesso che, in questo momento, Gemma è un ricordo legato al passato, molto bello.

"Non so se me la sentirei di tornare", ha ammesso il cavaliere aggiungendo però che gli piacerebbe poter rivedere la dama torinese.

Insomma "mai dire mai" e a questo punto non si esclude che Marco possa decidere per davvero di rimettersi in gioco e tornare così a far battere il cuore di Gemma, già confermata da settembre.