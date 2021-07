"Ma quanto sei dimagrito?", si sono chiesti in tantissimi commentando la nuova foto di Riccardo Guarnieri postata su Instagram. Il cavaliere, infatti, è apparso eccessivamente magro rispetto al periodo delle ultime apparizioni in televisione nel programma di Maria De Filippi. I fan, quindi, si sono preoccupati per la magrezza ritenuta eccessiva del cavaliere ed hanno provato a chiedere il perché. Al momento, però, Riccardo non ha risposto alle varie domande.

I due decisero di portare avanti questa relazione agli occhi del pubblico e degli spettatori, perché pare che Roberta avesse chiesto a Riccardo di aiutarla a far crescere il suo numero di followers su Instagram e, in questo modo, poter fare le sponsorizzazioni (come fanno già altre dame del trono over).

