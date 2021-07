Stefania e Alessandro si sono conosciuti e innamorati nel corso delle prime puntate dell'ultima edizione di Uomini e donne e, nonostante recentemente fossero apparsi felici a raccontare il loro amore, nato in televisione, qualcosa non ha funzionato. Nel pomeriggio di mercoledì 7 luglio, infatti, l'ex dama del trono over del dating show ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme all'ex cavaliere della trasmissione, aggiungendo una didascalia e spiegando che la sua relazione con Alessandro è terminata.

Uomini e Donne: Alessandro e Stefania si sono lasciati

Stefania ha condiviso la notizia della fine della sua storia d'amore attraverso un lungo post sui social, affermando: ''Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili. Purtroppo bisogna accettare il fatto che il nostro legame si sia spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro''. Montù ha spiegato poi che, recentemente, l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha iniziato a lavorare a Riccione dal 23 giugno e, da allora, non l'avrebbe più sentito. Stefania ha proseguito poi dicendo: ''La scusa del telefono che non gli funziona sarà anche vera, ma se vuoi sentire la persona che dici di amare ti dai da fare''.

U&D: Stefania vuole ricordare i momenti belli vissuti con Alessandro

Nonostante la delusione e il dolore per la fine della sua storia d'amore, Stefania ha spiegato che è necessario guardare avanti, provando a conservare i momenti belli vissuti insieme ad Alessandro. Da qualche settimana la coppia, che si era conosciuta a Uomini e Donne, non condivideva più scatti insieme e non si mostrava sui social.

L'ultima fotografia insieme risaliva al 7 giugno, quando Montù aveva pubblicato un selfie con Alessandro, mentre erano sorridenti e felici. Bizziato, invece, a inizio giugno aveva inserito fra i suoi post su Instagram un'immagine insieme a Stefania in cui erano negli studi del dating show.

Stefania e Alessandro potrebbero avere un confronto a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, andate in onda prima della pausa estiva, la coppia era andata in studio per raccontare come procedevano le cose fra di loro e aggiornare il pubblico da casa sul loro fidanzamento. In quell'occasione, i due erano felici e avevano parlato dei loro progetti e dell'incontro avvenuto quando erano entrambi seduti nel parterre over. Così come erano andati a fornire avanzamenti sulla loro storia d'amore, è ipotizzabile che a settembre la coppia torni in televisione per raccontare le motivazioni della rottura. Non resta che attendere la nuova edizione di Uomini e Donne, per scoprire se Stefania e Alessandro avranno un confronto su Canale 5.