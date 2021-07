Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai 3 Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 26 al 30 luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

In particolare Guido verrà aggredito sul posto di lavoro e ben presto si accorgerà che gli è stata sottratta la pistola. Pietro Abbate tornerà all'attacco per portare a termine il proprio piano di vendetta. Per Filippo sarà molto difficile riappropriarsi della propria vita, mentre per Silvia arriverà il momento di fare chiarezza dentro di sé e decidere se seguire i propri sentimenti.

Roberto Ferri sotto pressione

Filippo cercherà in tutti i modi di riappropriarsi dei suoi ricordi, ma ogni tentativo risulterà vano. Ferri allo stesso tempo apparirà parecchio sotto pressione sia per la difficile condizione di suo figlio che per l'imminente partenza di Marina Giordano.

Per Silvia arriverà il momento di fare chiarezza dentro di sé e, per questo motivo, deciderà di parlare con suo marito di quanto le sta accadendo.

Serena vivrà dei momenti davvero difficili a causa della lontananza da Filippo e troverà anche parecchie difficoltà anche per gestire la piccola Irene senza suo padre.

Marina deciderà di indagare sullo strano comportamento di suo marito e cercherà di capire cosa sta accadendo nella gestione del pastificio.

La vendetta di Pietro Abbate

Pietro Abbate, nonostante le sue condizioni critiche dopo aver subito un'aggressione, deciderà di tornare per vendicarsi di Roberto.

Ornella e Raffaele invece si renderanno conto di come i loro figli hanno una visione della vita completamente differente.

Rosato ignorerà tutti i consigli di Marina per risollevare il pastificio dalla crisi economica agendo di testa sua convinto della sua strategia imprenditoriale.

Roberto e Filippo invece dovranno affrontare una difficile situazione di emergenza.

Intanto Patrizio, incoraggiato da Clara, farà una scelta significativa per il loro futuro insieme.

L'aggressione a Guido

Guido verrà aggredito mentre è in servizio e verrà soccorso da Raffaele e Franco. L'uomo ben presto si accorgerà che durate l'aggressione gli è stata sottratta la pistola d'ordinanza.

Al contempo per Filippo e Roberto arriveranno dei momenti drammatici da superare e il tempo non sembrerà giovare a loro favore. Il giovane cercherà ancora una volta di riappropriarsi della sua vita e dei suoi ricordi, con non poche difficoltà.

Speranza intanto si ritroverà ancora una volta divisa tra il coinvolgente romanticismo di Samuel e l'attrazione per Vittorio. Samuel troverà finalmente il coraggio di invitarla a cena, mentre Vittorio continuerà a comportarsi in maniera cinica. La ragazza sarà costretta a decidere chi scegliere tra i due ragazzi.

La pausa estiva dal lavoro sarà per Niko e Susanna una buona occasione per poter trascorrere del tempo insieme.