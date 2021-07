Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. Nelle puntate del 26 e del 27 luglio, Felipe avrà un dolce pensiero per Marcia, mentre il piccolo Moncho inizierà a sentirsi molto meglio. Gloria verrà curata in ospedale e Agustina vorrà prendersi cura di lei. Durante i funerali di Marcia, Felipe non sarà presente perché coinvolto nella caccia a Santiago. Anche Genoveva non parteciperà al rito funebre. Per fortuna, Casilda terrà un discorso molto dolce per non far sparire il ricordo della giovane.

Anticipazioni di Una vita del 26 luglio: Felipe dedicherà una corona di fiori a Marcia

Gli spoiler di Una vita dell'episodio di lunedì 26 luglio rivelano che i giornali inizieranno a pubblicare articoli sulla morte di Marcia. Faranno anche alcune allusioni a un possibile triangolo amoroso tra Felipe, Marcia e Santiago. Questo manderà Genoveva su tutte le furie, ma le cose precipiteranno quando verrà a sapere che l'uomo ha speso del denaro per apporre una corona di fiori sulla lapide della giovane.

Intanto, il piccolo Moncho si sentirà molto meglio. I medici ne costateranno la guarigione, ma consiglieranno di farlo visitare nuovamente per escludere qualsiasi ricaduta. Anche Gloria, ancora ricoverata in ospedale, sarà fuori pericolo.

Nonostante Agustina abbia temuto per la sua incolumità, deciderà lo stesso di prendersi cura della giovane e penserà a un modo per sostenerla economicamente.

Una vita, trama del 27 luglio: Casilda parlerà in onore di Marcia

Gli spoiler di Una vita svelano che nella puntata del 27 luglio si terranno i funerali di Marcia. Tutti saranno notevolmente scossi dall'accaduto, soprattutto perché ancora non è stato possibile individuare il colpevole.

Il commissario Mendez continuerà a indagare, ma i suoi saranno solo dei sospetti non confermati da prove certe.

Durante la cerimonia funebre, Casilda prenderà in mano la situazione e deciderà di dedicare un discorso alla ragazza. In questo modo, si assicurerà che la sua memoria venga omaggiata. La donna apparirà molto scossa dall'accaduto dato che lei e Marcia erano amiche.

Genoveva non prenderà parte al funerale e neanche Felipe. Quest'ultimo, però, verrà travolto dai sensi di colpa e prometterà a se stesso che farà di tutto per dare giustizia a Marcia. Purtroppo, ben presto, dovrà affrontare un nuovo problema visto che i suoi tentativi di acciuffare Santiago non porteranno ad alcun risultato.