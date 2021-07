Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di Una vita. La TV Soap spagnola, giunta alla sua settima stagione, sta toccando dei temi molto delicati. I personaggi, infatti, tra drammi personali e morti sospette, saranno costretti a combattere contro le loro peggiori paure. Nelle prossime puntate, in onda dal 26 luglio al 1° agosto, Genoveva verrà sospettata di omicidio. La donna negherà, ma Felipe e il commissario Mendez non avranno più dubbi. Inoltre, Laura farà delle dichiarazioni interessanti riguardo a Santiago. Intanto Camino, dopo aver fatto una promessa a Maite, acconsentirà alla proposta di Ildefonso.

Anticipazioni di Una vita dal 26 luglio al 1° agosto: Santiago fuggirà a Cuba

Nelle prossime puntate di Una vita, Camino non riuscirà ad accettare la partenza di Maite. Quest'ultima, infatti, dopo essere uscita dal carcere, le dirà addio per sempre e partirà per Parigi. Camino penserà subito che nel comportamento della fidanzata ci sia qualcosa di strano. Per difendere il suo amore, deciderà di approfondire la questione e di scoprire chi o cosa si è frapposto tra loro. La donna, all'improvviso, sparirà per un breve periodo.

Nel frattempo, il commissario Mendez parlerà con Felipe per informarlo che Santiago è riuscito a prendere un'imbarcazione per Cuba. L'uomo sarà intenzionato a seguirlo, ma Genoveva lo sottoporrà a delle dure minacce: se lascerà Acacias, non potrà più vedere suo figlio.

Cosa deciderà di fare l'avvocato?

Una vita, trame fino al 1° agosto: Laura testimonierà contro Genoveva

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Mendez avrà dei forti sospetti su Genoveva. Secondo lui, infatti, la dark lady c'entra qualcosa con l'omicidio della povera Marcia. Senza prove, però, non sarà possibile accusarla di nulla.

Le sue convinzioni diventeranno ancora più forti quando Laura ammetterà di aver visto Santiago a casa di Genoveva il giorno prima del ritrovamento del corpo.

Genoveva, ovviamente, negherà tutto e fingerà di andare su tutte le furie a causa delle accuse ricevute. Le sue parole, in ogni caso, non riusciranno a convincere il marito.

Anzi, l'avvocato apparirà più dubbioso che mai. Nel frattempo, Lolita, dopo aver chiesto il permesso a Fabiana, deciderà di proporre a Carmen di fare da madrina al piccolo Moncho. Accetterà?

Camino farà una promessa a Maite

Secondo gli spoiler di Una vita, nelle puntate che andranno in onda dal 26 luglio al 1° agosto, Cinta e Julio proveranno ad aiutare José. L'uomo apparirà sconvolto per la lontananza da Bellita, soprattutto ora che la donna ha ribadito di non volerlo più avere nella sua vita. L'uomo continuerà a sperare che le cose si aggiustino, ma la situazione non prometterà affatto bene. Intanto, Camino proverà a rispettare la promessa fatta a Maite: vivere una vita normale. Con il dolore nel cuore, acconsentirà alla proposta di matrimonio di Ildefonso. Nel frattempo, il rapporto tra Emilio e Cinta verrà segnato da una nuova terribile discussione.