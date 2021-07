Arrivano nuove svolte per Camino e Augustina nelle nuove puntate di Una vita. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 26 al 31 luglio 2021 vedono Acacias turbato da intrighi, macchinazioni e altrettanti inganni dopo la drammatica morte di Marcia. Felipe, affranto, giurerà vendetta sulla tomba della sua amata mentre Genoveva fingerà dolore per la perdita dell'odiata rivale. Intanto, una ragazza misteriosa si intrufolerà nella soffitta.

Puntate settimanali di Una Vita, le nuove anticipazioni

Un inaspettato arrivo getta Agustina nel panico. Si tratta di una ragazza che minaccia di ucciderla, per poi cercare di togliersi la vita con la medesima arma.

Chi è costei? La domestica, dopo aver accompagnato la giovane in ospedale ed essersi accertata che sia fuori pericolo, racconta la verità ai colleghi.

Nel frattempo, Casilda pensa di omaggiare Marcia con un angelo di marmo e organizza una colletta per questo ultimo regalo all'amica. Genoveva, indignata per tutto l'affetto che Acacias prova per l'odiata Sampaio, va su tutte le furie quando scopre che Felipe ha comprato una corona di fiori da posare sulla tomba della poverina.

L'omicidio di Marcia è una notizia succosa per i giornalisti, tanto che Servante si lascia andare ai pettegolezzi sulla faccenda a un cliente della pensione, senza sapere che si tratta di un inviato del periodico spagnolo.

Agustina rivela il segreto del suo passato e dà l'addio

Nelle nuove puntate di Una Vita, Agustina dirà ai colleghi e amici della soffitta che cosa ha nascosto per tutti questi anni. La ragazza che voleva ucciderla è Gloria, la figlia illegittima di uno dei padroni per i quali lavorava e che fu costretta ad abbandonare per suo volere.

Ora è tempo di rimediare ai propri sbagli e Agustina, sebbene a malincuore, comunica agli altri domestici di essere pronta a lasciare il quartierino per occuparsi della giovane. Proprio nelle stesse ore, Acacias si accinge a un altro doloroso addio.

Camino distrutta per la partenza di Maite, spoiler Una Vita

Maite, dopo essere stata liberata dal carcere, decide di lasciare Acacias alla volta di Parigi.

Per Camino è un dramma e così protesta a modo suo, isolandosi in un ostinato mutismo. A non approvare il suo comportamento è Cinta, che la esorta a combattere per ciò che vuole. La giovane Pasamar però, non proferisce più parola.

Genoveva è furiosa con Felipe, deciso a partire per Cuba e raggiungere Santiago. La dark lady prova a fermarlo ricattandolo: se lascerà il quartiere, non rivedrà mai più lei e nemmeno il figlio che sta per nascere.

Caos anche a casa Domingez. Jose non riuscirà a far ragionare Bellita dopo la scoperta della vera identità di Julio e, dopo un litigio furibondo, dovrà abbandonare il tetto coniugale.