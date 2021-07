Lolita, nel frattempo, cercherà di far bere al piccolo Moncho l’acqua della sorgente, ma Antonito e Ramon non saranno d’accordo con la donna e questa differenza di vedute porterà un’altra tensione nella famiglia. Intanto, Ildefonso sborserà un’ingente somma di denaro per convincere la lavandaia a cambiare la versione dei fatti.

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che un personaggio troverà la morte: dalle trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 luglio su Canale 5, si apprende che a perdere la vita sarà Marcia. Il cadavere della donna verrà trovato da Cesareo in una panchina del parco. Grazie all’impugnatura, l’uomo inizierà a sospettare che a ucciderla sia stato Santiago e rivelerà questo dettaglio al commissario Mendez. Tutti gli abitanti, compreso Felipe, saranno sconvolti dalla morte di Marcia Sampaio . L’avvocato incolperà Genoveva per aver accolto Santiago ad Acacias, mentre la donna se la prenderà con Felipe.

