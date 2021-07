Nel corso delle prossime settimane di Una vita per Genoveva arriveranno momenti difficili. Dopo essere stata in carcere per qualche tempo, con l'accusa di aver assassinato Marcia, la donna riuscirà a tornare in libertà ma subito dopo perderà il bambino che aspetta. Un evento che la getterà nello sconforto più totale e che la indurranno a volersi vendicare di Felipe, ritenuto il responsabile del suo aborto.

Felipe vuole incastrare Genoveva con l'aiuto di Santiago e Mendez

Le trame di Una vita, dopo la morte di Marcia, si faranno sempre più avvincenti.

I sospetti sull'omicidio di Sampaio ricadranno prima su Santiago e in seguito su Genoveva. Quest'ultima, grazie alla testimonianza della domestica Laura, verrà arrestata da Mendez. Anche Felipe sarà certo della colpevolezza della moglie e perciò si alleerà con il Commissario e con Santiago per trovare prove schiaccianti che la possano inchiodare. Genoveva però, grazie all'aiuto del suo difensore Velasco, riuscirà a tornare in libertà. La donna quindi tornerà nell'abitazione coniugale e sarà in questo frangente che Felipe le farà leggere la missiva inviata da Santiago.

Anticipazioni Una vita: Genoveva fuori di sé dopo aver perso il bambino

Dopo aver letto la lettera, Genoveva avrà un malore e perderà i sensi.

La donna, trasportata in ospedale, si riprenderà ma in seguito avrà una nuova crisi e perderà il bambino. Il medico informerà Felipe, ancora ignaro di non essere il padre della creatura. L'uomo avrà l'ingrato compito di comunicare a Genoveva l'aborto. Una notizia che sconvolgerà la donna, la quale sembrerà incapace di reagire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La tragica notizia, ben presto, farà il giro di tutta Acacias e anche i vicini saranno sconvolti.

Genoveva accusa Felipe del suo aborto e vuole vendicarsi

Nel corso delle puntate di Una vita, in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, Felipe si sentirà in colpa e chiederà scusa a Genoveva. Quest'ultima sarà fuori di sé e non riuscirà ad essere lucida, tanto che vorrà solo vendicarsi del marito.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Salmeron riterrà Felipe responsabile del suo aborto e deciderà di allearsi con Velasco per fargliela pagare. Felipe non se ne starà con le mani in mano e, sempre più convinto della colpevolezza di Genoveva riguardo l'omicidio di Marcia, farà di tutto per assicurare la moglie alla giustizia: per realizzare ciò, l'avvocato potrà contare sull'aiuto di Mendez e Santiago.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la soap iberica va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Il sabato è previsto anche un appuntamento serale su Rete 4 a partire dalle 21:25 circa, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto.