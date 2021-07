L'appuntamento con Una vita si avvia verso il gran finale assoluto della soap opera. In patria la serie è giunta già al termine, in Italia, invece, la messa in onda proseguirà ancora per un anno intero, prima di assistere alle ultime puntate assolute, che si preannunciano scoppiettanti sul piano delle storyline narrate. Occhi puntati in primis sulla presenza di Gabriela, la figlia di Genoveva che tornerà ad Acacias per mettere in atto la sua terribile e spietata vendetta.

Il finale di Una Vita, anticipazioni spagnole: Gabriela torna al quartiere da sua mamma

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita rivelano che si scoprirà un altro segreto legato al passato della perfida dark lady del quartiere.

In gioventù, Genoveva rimase incinta: venne al mondo la piccola Gabriela, di cui però Genoveva non si occupò mai, senza neppure cercarla. La bambina, all'epoca dei fatti, venne affidata a una vecchia zia che l'ha cresciuta e accudita come se fosse sua figlia.

Adesso, però, Gabriela ha deciso di riprendere in mano le redini della propria vita, motivo per il quale deciderà di presentarsi ad Acacias per rivedere di nuovo sua mamma.

Genoveva si fida di sua figlia

La presenza della ragazza non passerà inosservata e sarà un colpo al cuore per Genoveva. In un primo momento, infatti, la dark lady di Acacias resterà profondamente meravigliata dalla presenza della ragazza e quasi non riuscirà a capire quelle che sono le sue intenzioni e il motivo di questo ritorno.

Tuttavia, Gabriela sarà molto brava a prendersi gioco di sua mamma e con il suo modo di fare dolce e appagante, le farà credere di essere tornata ad Acacias con l'intenzione di recuperare tutto il tempo perso e quindi per rimettere in piedi il loro rapporto.

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che Genoveva finirà così per fidarsi della ragazza, senza immaginare che in realtà ha intenzione di vendicarsi e di farla fuori definitivamente.

Il piano spietato di Gabriela contro Genoveva: anticipazioni spagnole Una Vita

Gabriela, infatti, ha come unico obiettivo quello di riuscire ad ammazzare la propria madre e in questo modo diventare l'erede legittima del suo immenso patrimonio economico.

Per portare avanti la sua vendetta non si farà problemi a somministrare a Genoveva del veleno che, assunto quotidianamente, la porterà ad una lenta e inesorabile morte.

Col passare dei giorni, infatti, il veleno comincerà ad avere degli effetti a dir poco nefasti sul corpo e sulla psiche di Genoveva, la quale ben presto scoprirà che le resta pochissimo da vivere.

La morte di Genoveva nel finale di sempre della soap Una Vita

Il piano di Gabriela, quindi, andrà in porto e la ragazza potrà finalmente gioire di fronte alla notizia della morte della madre. Nel momento in cui la donna emetterà l'ultimo respiro, Gabriela correrà subito al telefono per informare di quello che è accaduto anche un'altra persona, sua complice.

Si tratta della sua alleata: la perfida Cayetana, colei che tutti credevano morta ma che in realtà è viva e vegeta ed ha sempre tramato alle spalle di Genoveva, al punto da convincere sua figlia a compiere questa atroce e spietata vendetta.