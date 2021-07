Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole sull'atteso finale di sempre, che a breve andrà in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati in primis al personaggio di Genoveva. La dark lady di Acacias, che per anni ha seminato odio, morte e distruzione nel quartiere, sarà protagonista di un epilogo a dir poco drammatico e, a causarne la morte, sarà sua figlia Gabriela, che rimetterà piede nel quartiere dopo un lunghissimo periodo di assenza.

Le nuove anticipazioni spagnole di Una Vita: Genoveva ritrova sua figlia

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Genoveva all'inizio degli anni '20 ha avuto una figlia, Gabriela, la quale però venne affidata alle cure di una zia. Le due donne non hanno mai avuto un rapporto vero e proprio, fino a quando Gabriela non deciderà di tornare di nuovo ad Acacias, lasciando senza parole la dark lady.

Genoveva, infatti, resterà meravigliata dalla presenza di sua figlia e soprattutto dalla sua intenzione di voler recuperare il rapporto con lei, dopo anni di silenzi. Ma qual è la verità dei fatti dietro questo inaspettato ritorno in scena? Le anticipazioni spagnole del gran finale della soap opera Una Vita, rivelano che Gabriela in realtà nasconderà una 'doppia faccia', proprio come sua mamma.

Il losco piano di Gabriela contro sua mamma Genoveva

La ragazza, infatti, non sarà per niente intenzionata a recuperare il rapporto con sua madre e a costruire con lei qualcosa di bello. L'unico vero obiettivo della giovane sarà quello di riuscire a mettere le mani sul patrimonio di Genoveva e, in questo modo, diventarne la legittima erede.

Sta di fatto che, per portare avanti il suo losco piano, Gabriela non si farà problemi ad avvelenare sua mamma, facendole assumere delle sostanze che, con il passare del tempo, porteranno ad un netto peggioramento delle sue condizioni di salute.

La morte di Genoveva nel finale della soap: anticipazioni spagnole Una Vita

Genoveva, infatti, si ritroverà in fin di vita, ma senza sapere che tutta questa drammatica situazione è causata proprio da quella giovane ragazza che ha accolto nuovamente nella sua vita con tutte le buone intenzioni del mondo.

Le anticipazioni spagnole sul finale di sempre di Una Vita rivelano che alla fine Gabriela riuscirà ad avere la meglio. Sua mamma, infatti, morirà e di conseguenza le lascerà il suo patrimonio e tutti gli averi accumulati nel corso di questi anni. Ma il colpo di scena arriverà post morte di Genoveva: si scoprirà, infatti, che dietro questo piano si cela anche lo zampino di Cayetana, la dark lady di Acacias che in realtà non è morta.