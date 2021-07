Per gli appassionati di Una vita, l'appuntamento di sabato 17 luglio in prima serata su Rete 4 sarà da non perdere. Genoveva darà appuntamento a Marcia presso i Giardini del Principe e la giovane brasiliana accetterà di incontrarla. Il piccolo Moncho invece, non migliorerà e tutto il quartiere sarà in ansia per la sua salute.

Moncho continua a peggiorare, i Palacios in ansia

Sabato 17 luglio, nuovo appuntamento in prima serata con Una vita. La famiglia Palacios e tutto il quartiere saranno in ansia per le condizioni di salute del piccolo Moncho. Il bambino infatti sembrerà non migliorare e Lolita vorrà fargli bere l'acqua della sorgente del Montone blu che lei ritiene essere miracolosa.

Ramon e Antonito però si opporranno a questa soluzione e ciò causerà delle tensioni in famiglia. Genoveva invece, si appresterà ad incontrare Marcia presso i Giardini del Principe e lo farà cercando di non essere riconosciuta, decidendo di uscire di casa velata di nero.

Marcia accetta di incontrare Genoveva ai Giardini del Principe

Cesareo riconoscerà nella dama velata di nero proprio Genoveva e, insospettito, comincerà a seguirla. Marcia intanto, dopo aver accettato di incontrare Genoveva, si recherà all'appuntamento con lei. Bellita nel frattempo, sospetterà dei gusti sessuali di José Miguel e, per chiarire i suoi dubbi, vorrà parlare con il marito. Proprio in questo frangente, sorprenderà il consorte mentre starà baciando sulla guancia Julio.

José Miguel in seguito, dopo aver discusso con Cinta, deciderà che è arrivato il momento di confessare la verità su Julio alla moglie. Come la prenderà Bellita?

Genoveva vuole sbarazzarsi di Marcia offrendole del denaro

In attesa di scoprire come Bellita reagirà sapendo che Julio è figlio di José, Genoveva cercherà di liberarsi di Marcia offrendole del denaro per sparire dal quartiere e dalla vita di Felipe.

Per Maite invece, le cose potrebbero volgere al meglio. La donna potrebbe infatti uscire presto dal carcere grazie all'aiuto di Ildefonso. Il giovane aristocratico infatti, offrirà alla lavandaia una grossa somma di denaro per ritirare la denuncia contro la pittrice. Una mossa che colpirà favorevolmente Camino, la quale sarà grata a Ildefonso per il suo aiuto.

Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle puntate successive di Una vita, si viene a sapere che l'incontro tra Marcia e Genoveva avrà un tragico epilogo. Sampaio infatti, verrà accoltellata a morte dalla sua rivale, la quale riuscirà a dileguarsi indisturbata prima dell'arrivo di Cesareo. Sarà infatti il guardiano a ritrovare sulla panchina del parco, il corpo senza vita di Marcia.

Per non perdere nulla di ciò che accadrà nel nuovo appuntamento con la soap tv ambientata ad Acacias, si ricorda che l'episodio serale andrà in onda su Rete 4 sabato 17 luglio a partire dalle 21: 25 circa.