Le puntate di Una vita in onda il 22 e 23 luglio saranno ricche di episodi avvincenti. Felipe sarà fuori di sé dopo aver appreso della morte di Marcia e accuserà Genoveva di essere responsabile della venuta di Santiago ad Acacias. Quest'ultimo sarà il principale indiziato del delitto, mentre Maite verrà a sapere che potrà essere scarcerata grazie a Ildefonso. La pittrice però, dovrà sottostare al ricatto di Felicia, promettendo di stare lontana da Camino in cambio della libertà.

Maite viene a sapere che potrà uscire dal carcere, Felipe fuori di sé

Anche la puntata in onda giovedì 22 luglio riserverà nuovi colpi di scena ai fan di Una vita. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che Maite potrà finalmente uscire dal carcere grazie all'intercessione di Ildefonso. La lieta notizia verrà comunicata da Armando alla nipote, la quale accetterà le condizioni imposte da Felicia, ossia quelle di stare lontana da Camino. Pertanto, la pittrice deciderà di partire per Parigi non appena sarà rimessa in libertà. Per Felipe invece, sarà un momento particolarmente difficile. L'avvocato sarà distrutto e fuori di sé, dopo aver appreso dall'amico Liberto della morte della sua amata Marcia.

Felipe vuole trovare l'assassino di Marcia e incolpa Genoveva

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Felipe non si capaciterà di aver perso per l'ennesima volta la donna che ama. L'uomo non sembrerà lucido e, in preda alla disperazione, implorerà il Commissario Mendez di trovare l'assassino di Marcia. In caso contrario, ci penserà lui direttamente a fare giustizia.

Alvarez Hermoso sembrerà disposto a tutto pur di trovare il colpevole e, almeno per il momento, tutti i sospetti si concentreranno su Santiago. Il clima di tensione farà peggiorare i rapporti tra Genoveva e Felipe, con quest'ultimo che accuserà la moglie di essere la responsabile della venuta di Santiago in città. Dall'altro canto invece, Genoveva riterrà Felipe il responsabile morale della morte di Marcia.

Una vita, trama 23 luglio: Maite dice addio a Camino

Nel corso della puntata del 23 luglio, Maite dopo aver accettato le condizioni imposte da Felicia, potrà uscire di prigione: tuttavia, però, prima di partire per la Francia vorrà rivedere un'ultima volta Camino per dirle addio. Dando uno sguardo alle trame successive di Una vita, l'incontro tra le due donne sarà molto toccante e, successivamente, Camino smetterà di nuovo di parlare. Moncho invece, continuerà a non migliorare e a nulla servirà l'acqua miracolosa di Cabrahigo. Lolita sarà disperata e pregherà ardentemente che il figlio si salvi. In soffitta invece, una misteriosa ragazza minaccerà Agustina con un coltello. Per scoprire tutto ciò che andrà in onda giovedì 22 e venerdì 23 luglio, basta sintonizzarsi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.