Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a domenica 18 luglio, Cinta ed Emilio si sposeranno dopo che la ragazza riceverà una proposta di lavoro in Argentina. Inoltre Marcia racconterà a Felipe la verità sul conto di Genoveva, ma la Salmeron negherà ogni suo coinvolgimento nella morte di Ursula.

Camino accetta di essere amica di Ildefonso

Nelle puntate in onda dal 12 al 18 luglio, Susana apprenderà quanto successo a Maite e parlerà con Armando della vita discutibile della pittrice.

Camino invece acconsentirà di essere amico di Ildefonso. Intanto Liberto farà da intermediario tra Felicia e Armando. Infatti se quest'ultima ritirerà la denuncia fatta, il diplomatico farà in modo di allontanare la nipote da Camino. Inoltre Cinta ed Emilio annunceranno ai genitori di volersi unire in matrimonio.

Nel frattempo Julio racconterà a Josè di essere tornato ad Acacias per cercare un impiego, mentre Carmen riuscirà finalmente a calmare il pianto disperato di Moncho con un urlo similare a quello di Jacinto. In tutto questo Santiago indirizzerà un coltello contro Genoveva, ma grazie all'intervento di Laura la situazione non degenererà. Santiago alla fine andrà via, ma prima chiederà a Cesareo di consegnare a Marcia la medaglietta a cui lei è tanto legata.

Liberto esorta Maite a tornare a Parigi

Secondo le anticipazioni televisive fino al 18 luglio, Laura udirà un dialogo tra Genoveva e Felipe concernente i tempi della gravidanza della Salmeron. Marcia rivelerà a Felipe tutto quello confidatele da Andrade e questo porterà ad un riavvicinamento. I due saranno sul punto di baciarsi, ma saranno visti da Genoveva.

Intanto Liberto dirà a Maite che dovrà tornare a Parigi, lasciando sposare Camino con Ildefonso. In quel momento la Pasamar andrà da Armando per annunciargli che la nipote è stata picchiata in carcere.

Nel frattempo Ramon acconsentirà che il piccolo Moncho venga battezzato con l'acqua della sorgente del Montone Blu e si recherà con Antonito per recuperarla.

Bellita invece inizierà a dubitare dei gusti sessuali del marito. In tutto questo Genoveva chiederà spiegazioni a Felipe in merito alla sua vicinanza a Marcia, ma l'avvocato le chiederà la sua correlazione con l'arrivo di Santiago. La Salmeron negherà, ma successivamente Mendez confiderà all'Alvarez-Hermoso i suoi sospetti su di lei.

Camino va in carcere da Maite

In base agli spoiler della prossima settimana, Cinta avrà una proposta lavorativa in Argentina e pertanto deciderà di sposarsi subito con Emilio. Camino andrà in carcere da Maite, ma quest'ultima non darà tanto perso alle angherie ricevute. Intanto Ildefonso comunicherà alla Pasamar che ha convinto la lavandaia a ritirare la denuncia.

Nel frattempo Bellita si convincerà a parlare con Josè, ma quando lo vedrà in atteggiamenti intimi con Julio i suoi dubbi accresceranno.

Infine Lolita ha intenzione di fare bere l'acqua della sorgente del Montone Blu al bambino, ma Antonito e Ramon mostreranno la loro contrarietà.