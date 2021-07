Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita, sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 26 al 30 luglio, saranno caratterizzate dalla sete di vendetta di Felipe Álvarez-Hermoso, che giurerà di trovare l'assassino della sua ex fidanzata Marcia il prima possibile.

In seguito Emilio Pasamar confesserà a Cinta di volersi sposare il prima possibile, per poi andare a Buenos Aires, mentre Agustina deciderà di lasciare per sempre Calle Acacias per rimanere vicino a Gloria.

Spoiler Una Vita: a Calle Acacias si svolgono i funerali di Marcia

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva scoprirà che Felipe ha contribuito ad acquistare una corona di fiori per Marcia e ad abbellire la sua tomba. Nel contempo il piccolo Moncho sarà guarito, ma i medici consiglieranno alla famiglia di portarlo in ospedale per eseguire un controllo.

Gloria, invece, si riprenderà al meglio e Agustina dirà a Fabiana di voler aiutare la giovane, anche economicamente, soprattutto per mettere a posto la sua coscienza. A Calle Acacias, intanto, si eseguirà il funerale di Marcia, alla quale parteciperà anche Casilda, amica da sempre della brasiliana. La donna farà un bel discorso fuori dalla chiesa, per omaggiare la giovane che ha perso la vita.

Al funerale, però, Felipe e Genoveva non saranno presenti. Nonostante ciò, l’avvocato sarà assai disperato per la morte della sua amata e prometterà di vendicarla il prima possibile.

Nel frattempo il gemello di Santiago sarà l’unico indagato per la morte di Marcia, ma tutti i tentativi per arrestarlo non andranno a buon fine.

Emilio vuole andare a Buenos Aires

Camino si chiuderà nel silenzio, soprattutto per protesta, mentre Emilio dirà a Cinta di volersi sposare al più presto e di voler partire per Buenos Aires. In seguito i coniugi Dominguez si recheranno insieme al funerale di Marcia, soprattutto per una forma di rispetto.

Agustina, intanto, deciderà di lasciare Calle Acacias per stare al fianco di Gloria, così comincerà a salutare tutti i suoi vicini.

Frattanto Camino avrà un duro confronto con Cinta, quest’ultima le farà notare di essere alquanto egoista, poiché Emilio penserà di rimandare le loro nozze, proprio a causa dell’umore di sua sorella.

Felipe vuole far arrestare Israel

Felipe annuncerà a Genoveva di voler andare a Cuba per far arrestare Israel, il gemello di Santiago, ma la donna non sarà per niente d'accordo con la sua decisione e lo minaccerà di sparire per sempre, insieme al figlio che porta in grembo.

Dopo le parole di Genoveva, Felipe non potrà che rinunciare al proprio progetto. Infine, Liberto si confronterà con Álvarez-Hermoso e insinuerà in lui altri dubbi riguardo l'omicidio di Marcia.