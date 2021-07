In Una vita continueranno a tenere banco le vicende legate a Maite e Camino e alla morte di Marcia. Ad Acacias, nel corso delle puntate in onda dal 25 al 31 luglio, verranno celebrati i funerali della sfortunata brasiliana, a cui Felipe e Genoveva non presenzieranno. Camino intanto, dopo che dirà addio a Maite Zaldua, si chiuderà in un mutismo di protesta, salvo poi tornare sui suoi passi accettando la proposta di matrimonio di Ildefonso.

Camino disperata dopo l'addio a Maite si chiude nel mutismo

In Una vita i prossimi episodi saranno ricchi di avvenimenti.

In particolare, dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda sino al 31 luglio prossimo, una misteriosa ragazza di nome Gloria si intrufolerà in soffitta minacciando Agustina con un coltello. La giovane in seguito rivolgerà l'arma contro se stessa ferendosi, tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Si scoprirà che Gloria è la figlia illegittima di uno dei signori presso cui lavorava prima Agustina e che proprio la domestica fu costretta ad abbandonare la bambina in un convento. Maite invece, appena uscita dal carcere, incontrerà per l'ultima volta Camino, prima di lasciare la Spagna e dirigersi a Parigi. L'incontro tra le due amanti sarà commovente e l'addio lascerà la sorella di Emilio nella disperazione.

In segno di protesta, Camino smetterà di parlare e si chiuderà in un ostinato mutismo.

Una vita, spoiler: Felipe e Genoveva assenti al funerale di Marcia

Nel corso dei nuovi episodi di Una vita, Cesareo requisirà il taccuino di un giornalista che starà cercando informazioni su Marcia e Felipe. Nonostante ciò, i giornali parleranno dell'omicidio di Sampaio e inevitabilmente nascerà il gossip sull'ipotetico triangolo amoroso tra Marcia, Santiago e Felipe.

Pettegolezzi che manderanno su tutte le furie la moglie dell'avvocato. Giungerà anche il giorno delle esequie della giovane brasiliana, alle quali Genoveva e Felipe non parteciperanno. L'avvocato, nonostante ciò, farà recapitare una corona di fiori e sarà sempre più determinato a trovare l'assassino della sua amata.

Camino torna a parlare e accetta di sposare Ildefonso

A parte l'assenza di Felipe e Genoveva, tutto il resto degli abitanti di Acacias parteciperà ai funerali di Marcia. Sarà Casilda, grande amica della sventurata brasiliana, a pronunciare un discorso per omaggiare la defunta. Le indagini sull'omicidio di Marcia proseguiranno e si scoprirà che il principale indiziato, ossia Santiago, è salpato per Cuba. A questo punto, Felipe vorrà recarsi oltreoceano per rintracciarlo, ma desisterà dal suo proposito a causa della ferma opposizione di Genoveva. Cinta, intanto, darà dell'egoista a Camino, visto che a causa sua Emilio vorrà rimandare le nozze. A questo punto la giovane Pasamar ricomincerà a parlare e deciderà, a malincuore, di accettare la proposta di matrimonio di Ildefonso.

Per non perdere nulla di ciò che riservano le nuove puntate di Una vita, si ricorda che la soap tv iberica va in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:10.