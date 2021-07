Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto, Maite andrà a Parigi e Camino comprenderà di aver perso la propria amata, pertanto accetterà di sposarsi con Ildefonso. Intanto Felipe vorrà andare a Cuba per trovare Santiago, ma Genoveva lo minaccerà di non fargli vedere suo figlio.

Maite lascerà Acacias per andare a Parigi

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 26 luglio all'1 agosto, Servante racconterà a uno sconosciuto dei fatti riguardanti la vita privata di Marcia e Felipe.

Quando si renderà conto che egli è un giornalista, gli prenderà il taccuino immediatamente.

Intanto Maite lascerà la prigione e si trasferirà a Parigi, con Camino che sarà disperata. Inoltre Julio proverà a prendere le difese di Josè, ma Bellita sarà irremovibile. Allora Alodia vedendo questa situazione presenterà le sue dimissioni, ma la Del Campo le chiederà di restare.

Nel frattempo Camino tornerà in città, mentre Casilda proporrà alle altre inquiline della soffitta di raccogliere del denaro al fine di acquistare un angelo in marmo per la tomba di Marcia. A tal fine le donne penseranno di vendere i fazzoletti che Sampaio aveva realizzato, con l'intento di venderli poi a Cuba.

Intanto i giornali proseguiranno nei pettegolezzi e parleranno di un triangolo amoroso esistente tra Marcia, Santiago e Felipe.

Emilio vuole sposare Cinta al più presto

Secondo le Anticipazioni Tv delle puntate in onda fino all'1 agosto, Genoveva sarà alquanto irritata quando apprenderà che il marito ha donato una cifra per abbellire la tomba di Marcia con una corona di fiori. Intanto Moncho sembrerà essere guarito, ma i medici consiglieranno comunque di portarlo in ospedale per degli accertamenti.

Inoltre le condizioni di Gloria miglioreranno e Agustina riferirà a Fabiana di voler dare una mano alla ragazza per risollevarsi.

Nel frattempo si svolgeranno i funerali di Marcia, dove saranno presenti pure i Dominguez, ma Bellita non sarà per nulla convinta di voler perdonare il marito.

Casilda esporrà un accorato messaggio per ricordare la donna, mentre Felipe e Genoveva non saranno presenti.

L'avvocato si prodigherà per trovare il colpevole, ma al momento Santiago non può essere arrestato e tra l'altro sembrerà essere già vicino a Cuba. In tutto questo Emilio confesserà a Cinta di volerla sposare presto e di andare in Argentina.

Bellita non perdona José

In base agli spoiler della prossima settimana, Agustina partirà insieme a Gloria. Camino sarà ferma nelle sue posizioni, ma successivamente avrà un crollo emotivo quando Cinta le farà presente che il suo atteggiamento sta condizionando le nozze tra lei ed Emilio. Intanto Felipe riferirà a Genoveva di voler andare a Cuba per trovare Santiago, ma la moglie lo minaccerà di non rivedere più né lei né il figlio.

Intanto Josè tenterà una riconciliazione con la moglie, ma tutto si rivelerà un fallimento e Bellita gli dirà addio.

L'uomo sarà quindi disperato.

Nel frattempo Emilio e Cinta avranno una lite e la ragazza affermerà di aver detto quelle parole a Camino solo perché vuole sposarlo.

Infine Camino capirà di aver perso Maite e acconsentirà ad essere la moglie di Ildefonso, mentre Felipe andrà fuori di senno quando scoprirà da Mendez che Genoveva è una delle principali indiziate per l'omicidio di Marcia.