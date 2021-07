In Una vita, nel corso dei prossimi episodi, farà la sua comparsa Marcos Bacigalupe, un amico di vecchia data di Felicia Pasamar. La ristoratrice si ritroverà ben presto a sospettare che l'uomo le abbia mentito e che non sia giunto ad Acacias per caso. I due avranno un duro confronto, soprattutto dopo che donna Susana avrà messo in guardia Felicia sulle intenzioni del nuovo arrivato.

Marcos giunge ad Acacias per caso?

I telespettatori di Canale 5 faranno ben presto la conoscenza di un nuovo personaggio. Nel corso dei prossimi episodi, infatti, ad Acacias giungerà un amico di vecchia data di Felicia, un certo Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

L'uomo sembrerà giungere nel quartiere quasi per caso ma, con il prosieguo delle puntate, la situazione sembrerà essere diversa. Sta di fatto che, inizialmente, Marcos si stupirà nell'apprendere che la sua vecchia conoscenza Felicia sarà la proprietaria de Il Nuovo Secolo. L'uomo sembrerà volersi stabilire proprio nel quartiere, dopo aver passato molti anni all'estero.

Marcos chiede informazioni su Felicia a Susana

Con il passare delle puntate, i fan di Una vita vedranno che il nuovo arrivato vorrà far colpo su Felicia e pertanto chiederà informazioni sulla ristoratrice a donna Susana. L'uomo fermerà per strada la moglie di Armando facendole una sorta di terzo grado. Le domande di Bacigalupe indispettiranno Susana, soprattutto quando l'uomo farà una battuta infelice su Felicia, dicendo che ormai sarà libera dal ruolo di mamma visto che entrambi i figli si saranno sposati.

Susana riferirà quanto avvenuto con Marcos alla ristoratrice, la quale non prenderà affatto bene la cosa, decidendo di rimetterlo al suo posto.

Donna Susana mette in guardia Felicia su Marcos Bacigalupe

Se all'inizio Felicia sembrava contenta dell'arrivo di Marcos Bacigalupe ad Acacias, con il passare del tempo la ristoratrice cambierà idea.

Dopo essere stata messa in guardia da donna Susana, Pasamar deciderà di affrontare l'uomo, chiedendogli senza tanti giri di parole se sia giunto ad Acacias sapendo che lei abitasse lì. Marcos si sentirà offeso per tale insinuazione e assicurerà a Felicia di non averle mentito. Inoltre, l'uomo, pur di dimostrare la sua buona fede, le dirà di essere disposto a lasciare il quartiere qualora non fosse il benvenuto.

La lite tra Felicia e Bacigalupe si concluderà e l'uomo lascerà su uno dei tavoli del ristorante una lettera indirizzata proprio alla donna.

Per scoprire come si evolverà la conoscenza tra Marcos e Felicia non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Una vita. A tal riguardo, si ricorda che la soap Tv iberica va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10. Il sabato, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, è previsto anche un appuntamento in prima serata su Rete 4.