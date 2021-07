In Una vita, nel corso delle prossime puntate trasmesse su Canale 5, i fan assisteranno al doppio matrimonio in casa Pasamar. Cinta ed Emilio diventeranno marito e moglie nello stesso giorno di Ildefonso e Camino. Quest'ultima esiterà sino all'ultimo momento ma alla fine dirà sì al giovane aristocratico, senza però riuscire a nascondere la sua infelicità.

Camino accetta di sposare Ildefonso lo stesso giorno di Cinta e Emilio

In casa Pasamar, Felicia organizzerà le nozze di entrambi i suoi figli. Mentre Emilio non vedrà l'ora di salire all'altare con la sua amata Cinta, Camino sarà di tutt'altro umore.

La giovane infatti, sarà stata costretta a dire addio a Maite, la quale sarà uscita dal carcere accettando il ricatto di Felicia, ossia quello di stare lontana da Camino e trasferirsi a Parigi. Per le due donne sarà una sofferenza doversi separare, ma sembrerà che non vi sia altra soluzione. Pertanto Camino accetterà di sposarsi con Ildefonso, anche se non proverà nessun sentimento d'amore per lui. Felicia, onde evitare che la figlia cambi idea, organizzerà in fretta e furia entrambe le cerimonie e quindi farà sposare i due figli nello stesso giorno.

Anticipazioni Una vita: Cinta ed Emilio raggianti nel giorno delle nozze

A pochi giorni dalla cerimonia, Camino svanirà nel nulla, gettando nel panico i familiari.

La ragazza però, ricomparirà a distanza di 24 ore facendo tirare un sospiro di sollievo in particolare alla madre e al suo promesso sposo. Sta di fatto che Camino, il giorno delle nozze, si presenterà in chiesa con qualche minuto di ritardo facendo preoccupare Ildefonso, il quale sarà ben consapevole che la ragazza non lo ama.

I primi a pronunciare il fatidico sì saranno Emilio e Cinta, i quali si scambieranno le romantiche promesse, senza riuscire a nascondere la loro felicità. Anche Arantxa per l'occasione, farà ritorno nelle trame di Una vita e parteciperà ai festeggiamenti. I neo sposi, partiranno subito dopo la cerimonia per l'Argentina, dove si trasferiranno a seguito dell'impegno lavorativo di Cinta.

Camino esita prima di pronunciare il sì a Ildefonso

Mentre in Una vita Cinta ed Emilio saranno raggianti, Camino andrà all'altare ma esiterà alcuni istanti prima di rispondere al sacerdote. Attimi di tensione che si scioglierà nel momento in cui Camino accetterà di diventare la moglie di Ildefonso. Sarà però evidente che la ragazza non sarà affatto felice. Per lei comincerà un periodo molto triste. La coppia partirà anche per il viaggio di nozze e, al ritorno, Camino sembrerà ancora più infelice. Riuscirà la giovane Pasamar a trovare un po' di pace? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.