Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita. Le trame delle puntate che andranno in onda dal 26 luglio al 1° agosto su Canale 5 raccontano che Bellita Del Campo accetterà finalmente Julio Exposito in famiglia.

Felipe Alvarez Hermoso, invece, vorrà raggiungere Cuba per trovare Santiago e catturarlo.

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate che verranno trasmesse dal 26 luglio al 1° agosto in Italia riportano che Genoveva sarà molto infastidita quando scoprirà che Felipe ha aiutato le donne della soffitta a pagare la corona di fiori e l'ornamento per la tomba di Marcia.

Agustina sarà disposta ad aiutare economicamente Gloria. Per questo motivo, la domestica saluterà tutti per stare accanto alla giovane. Casilda terrà un discorso all'esterno della chiesa durante il funerale di Marcia. Alla funzione non ci saranno Felipe e Genoveva. L'avvocato, decisamente affranto, giurerà che vendicherà la morte di Sampaio.

Santiago, invece, riuscirà a sfuggire all'arresto, imbarcandosi su una nave diretta a Cuba. Camino per protesta deciderà di non parlare più, ma Cinta l'accusera di essere un'egoista perché sta facendo preoccupare Emilio.

Felipe vuole raggiungere Santiago a Cuba

Bellita, dopo aver presenziato al funerale di Marcia insieme a José Miguel, non avrà alcuna intenzione di perdonarlo.

Felipe, intanto, comunicherà alla moglie l'intenzione di andare a Cuba per assicurare Santiago alla giustizia. Genoveva però lo minaccerà, dicendogli che se partirà scapperà insieme al bambino che porta in grembo, costringendo di fatto Alvarez Hermoso a tornare sui suoi passi.

Liberto farà sorgere dei dubbi in Felipe sulla dinamica dell'omicidio di Marcia.

José Miguel farà un ultimo tentativo per fare pace con Bellita. Purtroppo il suo piano non avrà l'esito sperato. La cantante, infatti, gli dirà per sempre addio, dichiarandosi non disposta a perdonarlo.

Carmen rinuncerà a fare da madrina a Moncho e consiglierà a Lolita di fare la proposta a Fabiana. La proprietaria della pensione accetterà con grande gioia.

Bellita si convince della buona fede di Julio

Cinta dirà a Camino che il suo atteggiamento sta condizionando l'imminente matrimonio tra lei e suo fratello. Per questo motivo, Pasamar accetterà a malincuore di sposare Ildefonso.

Felipe, intanto, perderà la pazienza e pretenderà di sapere da Genoveva dove si trovava il pomeriggio in cui è morta Marcia ai Giardini del Principe. Il legale accuserà apertamente la moglie di essere la responsabile dell'omicidio di Sampaio.

Infine Bellita si convincerà della buona fede di Julio, e bloccherà la sua partenza da Acacias dopo aver fatto pace con il marito davanti a tutto il vicinato.