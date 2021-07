Tante novità attendono i telespettatori di Una vita nel corso delle puntate in programma dal 2 all'8 agosto su Canale 5. Le trame della soap opera narrano che Camino Pasamar scomparirà nel nulla a pochi giorni dalle nozze. Felipe Alvarez Hermoso, invece, sospetterà della buonafede di Genoveva Salmeron.

Una vita: anticipazioni puntate dal 2 all'8 agosto

Le anticipazioni di Una vita, sulle puntate in onda dal 2 all'8 agosto, raccontano che Felicia riunirà tutto il vicinato al ristorante in occasione del fidanzamento ufficiale di Camino e Ildefonso.

In questa occasione Cortes farà un discorso che colpirà tutti gli ospiti, mentre la sua promessa sposa si limiterà a ringraziarlo per le sue parole. José Miguel, invece, dirà a Bellita di aver avuto Julio da una storia d'amore con Rocio. Il giovane, a questo punto, verrà presentato al resto dei componenti della famiglia.

Cesareo confesserà a Mendez di aver visto una donna simile a Genoveva vicino al luogo dov'è stata ritrovata Marcia priva di vita. Il commissario, a questo punto, interrogherà Salmeron, che schiverà tutte le accuse, mettendo invece in cattiva luce il sorvegliante. Tuttavia l'uomo apparirà più astuto di lei, tanto da non lasciarsi abbindolare. Più tardi Mendez scagionerà Santiago dall'accusa di aver ucciso Marcia, per questo motivo pianificherà un'altra strategia per affidare il colpevole alla giustizia.

Felipe inizia a sospettare di Genoveva

Nelle puntate della soap opera trasmesse nella prima settimana di agosto su Canale 5, Laura giurerà fedeltà a Felipe, che sarà disposto a pagarla generosamente per qualsiasi informazione utile sia disposta a dargli. Alvarez Hermoso inizierà a sospettare sempre di più di Genoveva, mentre Cinta e Bellita si confronteranno sui preparativi delle nozze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ramon, invece, ringrazierà Fabiana e Jacinto per aver partecipato al battesimo di Moncho.

Felicia incontrerà Marcos all'uscita del suo ristorante. La donna sarà lusingata dai complimenti ricevuti dal vecchio amico d'infanzia, sebbene non sia tanto contenta della sua idea di fermarsi in pianta stabile ad Acacias. Mendez, invece, arresterà Cesareo per l'omicidio di Marcia, mentre Emilio diventerà geloso della vicinanza sorta tra Cinta e Julio.

Camino fa perdere le proprie tracce

Lolita e Carmen affideranno Moncho alle cure di Antonito, mentre Cesareo continuerà a proclamarsi innocente. Felipe, saputo dell'arresto del sorvegliante, deciderà di prendere le sue difese. Proprio quest'ultimo affermerà di non credere che Santiago abbia ucciso Marcia, mentre Genoveva scoprirà che il caso di omicidio di Ursula è stato archiviato.

Ildefonso, invece, temerà che Camino sia innamorata di qualcun'altro. Cinta e Bellita saranno in ansia per "il silenzio" di Arantxa, in quanto la donna non avrà ancora risposto all'invito di nozze. Laura, intanto, si recherà in ospedale per trovare una ragazza di nome Lorenza.

Felicia, invece, dirà a Emilio che Camino ha fatto perdere le proprie tracce, tanto da non sapere se tornerà.

Felicia non saprà cosa dire a Ildefonso, così mentirà e gli dirà che la sua promessa sposa è entrata in convento per riflettere sui suoi sentimenti.