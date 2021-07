Momenti ad altissima tensione saranno protagonisti delle nuove puntate di Una vita, che saranno trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame spagnole della soap opera narrano che Genoveva Salmeron verrà ricoverata in ospedale dopo aver avuto una colluttazione con Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita: Genoveva torna in libertà grazie a Javier

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate in onda su Canale 5, raccontano che si vivranno momenti drammatici in casa Alvarez Hermoso.

Tutto inizierà quando Felipe e Mendez cercheranno d'inchiodare Genoveva alle sue responsabilità.

La dark lady, infatti, verrà arrestata dopo la deposizione di Laura, in cui afferma che il pugnale con cui è stata ferita mortalmente Marcia era di Salmeron. Mendez, a questo punto, avrà delle prove schiaccianti per portare Genoveva dietro le sbarre.

Tuttavia la donna non si arrenderà, tanto da mettersi in contatto con Javier per farla uscire dal carcere quanto prima. Velasco, infatti, convincerà il tribunale del fatto che Genoveva deve essere rimandata a casa in quanto in attesa di un bambino. Per questo motivo il giudice non potrà fare altro che rimetterla in libertà, in attesa del processo.

Felipe non accetta la scarcerazione di sua moglie

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, Felipe sarà incredulo quando scoprirà l'atto di scarcerazione di sua moglie.

L'avvocato non potrà fare niente di fronte a questa evenienza.

Una volta a casa Genoveva accuserà Susana e Rosina di essere delle ipocrite, visto che l'hanno accolta con dei falsi convenevoli: se avessero creduto alla sua innocenza, sarebbero andate a trovarla direttamente in carcere.

Felipe, invece, non sarà entusiasta del ritorno di Salmeron a casa.

Alvarez Hermoso accuserà sua moglie di essere la responsabile del decesso di Marcia e lo farà mostrandole una missiva scritta da Santiago dal Brasile, in cui l'uomo l'accusa di essersi macchiata per l'omicidio di Sampaio e Ursula.

Genoveva negherà tali accuse, cercando di cambiare discorso sul bambino che porta in grembo.

Salmeron ricoverata in ospedale

Purtroppo Felipe non sarà disposto a perdonarla, sottolineando che non si sottrarrà davanti alle responsabilità di padre dopo il loro divorzio. L'uomo deciderà di andare via di casa, ma quest'ultima cercherà di bloccarlo.

In quel frangente Felipe spingerà inavvertitamente la moglie, che cadrà a terra finendo per perdere i sensi. Poco dopo Genoveva sarà ricoverata in ospedale, dove i medici informeranno l'avvocato che la donna potrebbe rischiare di perdere il bambino che attende, a causa di un aumento della pressione arteriosa.